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Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》已突破900萬次下載。為紀念突破900萬次下載，現已開始販售「900萬次下載紀念優惠鑽石包」，玩家將可划算地購買鑽石。此外，遊戲內已於今日起新增主要關卡「機動戰士鋼彈F91」。配合本次關卡更新，遊戲中也推出了新增UR「鋼彈F91（雙V.S.B.R.裝備）（EX）」／UR「西布克‧阿諾」及UR「鋼彈F90（A.D.S.混合裝備時）（EX）」／UR「提夫‧史塔利恩」的精選機體補給。已追加主要關卡「機動戰士鋼彈F91」！同時，在主要關卡中還能夠限期聆聽到《機動戰士鋼彈F91》中的《Kimi wo Mitsumete -The time I’m seeing you-》等經典樂曲！​請務必於期間內打開BGM，遊玩相關關卡！​此外，永恆通行證的玩家專屬福利「動畫觀看功能」中，可觀看動畫也新增了《機動戰士鋼彈F91 完全版》！​敬請搭配主要關卡，同步欣賞精彩動畫。限期登場單位UR「鋼彈F91（雙V.S.B.R.裝備）（EX）」／UR「西布克‧阿諾」於精選機體補給中隆重登場！還有新亮相的UR「鋼彈F90（A.D.S.混合裝備時）（EX）」／UR「提夫‧史塔利恩」，以及限期登場UR支援人員「卡羅索‧羅納＆薩姆斯‧賈魯」！為紀念追加主要關卡「機動戰士鋼彈F91」，遊戲內現正贈送SSR「F80 鋼瑞德」，並同步推出板塊使命。透過板塊使命報酬，將可獲得「F80 鋼瑞德」的突破界限材料、鑽石及系列專用SP化晶片。請務必踴躍挑戰，試著完成所有板塊使命吧！為紀念突破900萬次下載，現已開始販售「900萬次下載紀念優惠鑽石包」。《SD鋼彈 G世代 永恆》中的登場單位現已突破1,000架，參戰作品亦突破100部。為紀念達成此里程碑，現正贈送鑽石1,000個給所有玩家！「鋼彈F90（火星獨立吉翁軍規格）」以強敵之姿新登場！遊玩事件來獲得SSR單位「鋼彈F90（火星獨立吉翁軍規格）」吧！「樂曲包 vol.5」熱烈開售！收錄了來自《機動戰士鋼彈AGE》等作品的51首樂曲！購買此特別樂曲包，還可獲得高級機體補給券等道具。「樂曲包 vol.1～4」亦持續熱賣中！獲得您喜愛的樂曲，在動人的樂聲下暢遊「G世代 永恆」吧！