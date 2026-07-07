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台中市政府消防局將於7月25日上午在豐樂公園籃球場舉辦「冰與火對決」三對三熱血籃球賽。本次賽事以高中青少年及社會青年為主要參與對象，並以「冰與火」作為主題，象徵球員在場上的冷靜判斷與熱血拚勁，也透過運動賽事展現消防團隊親民、活力的一面，歡迎市民到場為選手加油，感受夏日運動熱潮，並拉近與市民的距離、凝聚社區向心力，消防局長孫福佑表示，延續去年溫野餐日活動、以及風火輪—119消防節滑步車挑戰賽的成功氣勢，「冰與火對決」三對三熱血籃球賽不僅是一場球技的切磋，更特別邀請到在地企業與公益基金會共襄盛舉。現場除了有高張力的精彩賽事，更準備了後勤照護車，讓選手在賽事期間可以如消防員般進行戰時休息，並邀請台中知名高中啦啦隊帶來熱血活力。另外，主辦單位也提供每位參賽選手特製賽事球衣，讓球員與觀賽民眾都能收穫滿滿的視覺饗宴。消防局表示，去年配合市府精心規劃的閱讀野餐日活動，吸引了眾多家庭齊聚草地，成功營造了溫馨的社區凝聚力；今年1月消防節舉辦的「風火輪滑步車大賽」，更是首度將宣導概念與幼童滑步車運動結合，成功讓防範意識與活力向下扎根，獲得家長們一致好評與熱烈迴響。孫局長指出，從野餐日的溫馨陪伴，到滑步車活動的親子活力，市府看到了市民朋友的熱情，此次活動盼為社區注入更多青春與熱血的元素，歡迎所有熱愛籃球的青年學子與市民朋友，屆時一同到場為球員吶喊加油，感受這個夏天最澎湃的運動盛宴。