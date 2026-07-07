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中聯油脂爆發致癌物「苯駢芘」超標事件，風波蔓延至校園團膳。民進黨台中市議會黨團今（7）日召開記者會，痛批市長盧秀燕及市府團隊食安治理長期失能，事後更試圖將責任推諉中央。綠營議員要求市府立即清查流向並落實源頭管理，切勿讓政治攻防凌駕市民健康與學童安全。市議員蔡耀頡指出，自2023年至今，台中市已陸續發生賣場冷凍莓果A肝、台糖豬肉爭議、校園午餐集體不適、芬普尼雞蛋等超過13起重大食安事件，反映市府危機處理出現漏洞。蔡耀頡強調，市府推動營養午餐免費值得肯定，但「免費不代表安全」。蔡耀頡揭露，業者早在4月便發現油品異常，但市府直到業者6月通報後才展開程序。長達兩個月的空窗期，問題油品恐早遭民眾食用，事後裁罰根本無法彌補健康風險。黨團總召周永鴻表示，風波延燒多日，盧秀燕市長遲至今日才出面說明。雖然市府宣布對中聯、福壽、福懋等公司各重罰300萬元，並質疑中央下架標準，但周永鴻強調：「地方享有裁罰權，就不能一邊行使權力，一邊把責任推給中央。」周永鴻呼籲，市民需要台中端的完整資訊，包括查到哪裡、停用與回收到哪裡。市府應即時公告最新受影響校數與團膳進度，不應重演瘦肉精爭議的政治攻防，讓家長在混亂資訊中猜測。市議員林德宇則直指源頭管理缺失。他批評，該案早在4月就有徵兆，市府與食安處事前究竟有無落實GHP（食品良好衛生規範準則）的製程稽查？如今盧市長痛批中央蓋牌，只是在模糊行政怠惰的焦點。林德宇強調，事前源頭稽查遠比事後重罰重要。他要求市府清楚公告歷次製程稽查紀錄，不容推卸責任。綠營黨團重申，食品安全沒有重來機會，市府應建立完善校園食安防護網，找回市民信心。