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▲值得一提的是，根據日媒《體育報知》道奇日籍球星大谷翔平也在衝突發生後走出休息區，不過他的手上竟然拿著一顆棒球，意外成為焦點。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇今（7）日在主場迎戰科羅拉多洛磯，雙方鏖戰至延長10局，道奇最終遭逆轉吞敗。不過，比賽尾聲除了勝負之外，場上還爆發一段火藥味十足的插曲，以火爆脾氣著稱的菜鳥捕手拉辛（Dalton Rushing）在本壘攻防後與洛磯跑者卡瑞格（Cole Carrigg）爆發激烈口角，雙方球員隨即衝出休息區，一度出現板凳清空的緊張場面。有趣的是，日媒《體育報知》報導指出，大谷翔平拿著棒球「亂入」，趁勢要傳球的模樣讓現場火藥味淡了不少。衝突發生在延長賽10局上半，洛磯隊在1人出局二、三壘有人的局面下擊出一壘方向滾地球，三壘跑者凱利格（Cole Carrig）逮到機會全速衝回本壘。這是一次極度緊迫的攻防戰，凱利格最終成功滑進本壘得分，幫助洛磯取得7：6超前。然而，在激烈的本壘攻防中，道奇隊25歲的接棒捕手拉辛（Dalton Rushing）不慎一腳踩中了凱利格的左腳。凱利格起身得分後，在離去前轉頭對拉辛噴了一句話，瞬間點燃了拉辛的怒火。過去在小聯盟就曾因不滿雙殺守備而使出危險滑壘、甚至在休息區摔棒子，擁有火爆性格的拉辛當場被激怒懟回去。眼見亂鬥一觸即發，道奇投手恩里克斯（Edgardo Henriquez）與三壘手蒙西（Max Muncy）第一時間衝上前死死拉住兩人。隨後，兩隊板凳與牛棚球員全部瘋狂湧入球場，雖然沒有爆發正面衝突，卻讓場面一度陷入緊張的狀態。所幸最終衝突並未延燒，拉辛還用再見安打帶走比賽。賽後拉辛談到這起衝突，強調雙方並沒有私人恩怨，只是比賽過程中正常的情緒反應，「沒什麼大不了的，那只是比賽中的求勝心。對方只是正常比賽，我在本壘的觸殺和搶球動作，也完全沒有想要傷害他的意思。」拉辛表示，他事後也主動向對方解釋，告知自己只是專注於球的處理，「我也跟他說了，我只是對球做出反應而已。」值得一提的是，根據日媒《體育報知》道奇日籍球星大谷翔平也在衝突發生後走出休息區，不過他的手上竟然拿著一顆棒球，意外成為焦點。由於衝突場面沒有擴大，大谷並未參與雙方爭執，而是站在隊友身旁觀察情況，期間還一度把球拋了拋，跟落磯球員眉來眼去，甚至做出像是要傳球的動作，神情相當輕鬆，也讓原本緊繃的畫面多了幾分趣味。