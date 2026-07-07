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經濟部標準局為確保嬰幼兒相關商品安全，今（7）日表示，已陸續將「洗澡椅」等37項品目列為應施檢驗範圍，於進口或出廠前須符合檢驗規定，方能進入國內銷售；另對於市面上流通之商品，每年均訂有市場監督計畫，執行市場檢查及購樣檢測，以雙重把關機制，守護嬰幼兒安全。據名單，這次新增37項品，包括玩具、手推嬰幼兒車、兒童用床邊護欄、兒童雨衣、紡織品、嬰兒折疊床等。標準局說明，針對國外公布之瑕疵商品資訊（如美國CPSC、歐盟Safety Gate等），均於標準局「商品安全資訊網」揭露，供消費者查詢，並通報衛生福利部，共同建立兒童安全防護網。同時於國內各大電商平台進行搜尋，如發現有銷售情形時，將立即通知業者下架。標準局進一步說明，因應消費型態改變以網路購物為主，已與國內主要網路平台建立合作機制，事前要求揭露應施檢驗商品之商品檢驗標識號碼；事中運用爬網技術巡查平台販售商品，並加強網路商品市場檢查及購樣檢測；事後對違規販售或屢次違規上架應施檢驗商品者依法裁處，以提升網路商品安全性。標準局特別呼籲，消費者於購買時，應選擇貼有商品檢標識及完整中文標示之商品，詳閱中文標示及警語，並依使用說明書正確使用，以確保嬰幼兒使用安全。