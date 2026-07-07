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蔣萬安感謝榮民打造中橫創造經濟奇蹟

鄭麗文：勇敢面對歷史讓和平誕生

七七事變89週年，為紀念抗戰暨中橫動工70週年，台北市長蔣萬安今（7）日特別出席相關紀念活動，強調無數的英勇烈士犧牲生命，用血、用汗、用淚來為國為民打拼以及奮鬥，絕對不能遺忘這段歷史和精神。因為有先人他們共同的付出，才有今天的自由、民主、和平與繁榮日子。不過，同一場活動，國民黨主席鄭麗文也有出席，但兩人表訂到場時間不同，不僅相差1小時10分鐘，蔣萬安也因為途中有許多熱情民眾搶合照，導致行程延誤，晚到21分鐘，12點51分才抵達會場。而鄭主席則是12點45分離場，兩人同場不同台。除了紀念八年抗戰，蔣萬安也特別感謝國軍弟兄脫下軍服持續貢獻，打造中橫公路。當年時任退輔會主委的蔣經國，帶著超過6000位的退役榮民，進入幾乎與世隔絕、地勢艱險、懸崖峭壁，在沒有大型機具的支持之下，堅持用雙手興建中橫公路。中間一度因為經費拮据傳出可能停工，但他們認為中橫公路的完成，是他們這一生重要的使命，所以堅持要繼續下去，打通了交通要道，讓台灣成就了經濟奇蹟。除了中橫公路，包含曾文水庫、北橫、南橫、台北市的中興橋，都有榮民的身影。蔣萬安現場邀請來賓給予掌聲，他並向所有榮民前輩表達崇高的敬意。出席活動的鄭麗文表示，七七盧溝橋事變89週年，也是黃復興黨部成立70週年，國軍最終戰勝亞洲戰場，讓和平得以重新開始，也結束台灣50年被殖民統治的悲慘命運。「今天回顧歷史，不是為了記住仇恨、不是為了算帳，而是要勇敢面對歷史，讓悲劇不再重演，讓和平真正誕生。」從現在開始，為和平的選項、為和平的道路，勇敢地跨出去。鄭麗文認為，大家要記得的不只是國恥，而是當年的亞洲從此陷入戰爭地獄，不只是中國，整個東亞、東南亞，甚至太平洋前線都被捲入戰火。站在今天的台灣，不能裝作沒看見台海兵凶戰危、全世界高度關切；也不能裝作不知道，從日本、朝鮮半島、台灣海峽到南海，整個區域局勢越來越緊繃。鄭麗文指出，如何避免殘酷戰爭、避免再次血流成河、避免第三次世界大戰在我們手中爆發？人類要走向自我毀滅的戰爭，還是選擇永續繁榮的和平，關鍵或許就握在這一代人的手裡。相信兩岸不會再自相殘殺，東亞必須和解、和平。她強調，台灣、中國國民黨將再一次發揮關鍵力量。