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給好評卻馬上退款 部分玩家鑽漏洞

This should not be possible @Steam



Would be cool if you could finally do something about your refund policy... Got dozens of reviews like that and 21% refund rate even though the Reviews are 90% very positive...



Thats over 55,000 Refunds btw... pic.twitter.com/fSiuHjGRnD



— Zoroarts 🦈 Paddle Paddle Paddle OUT NOW (@Zoroarts) July 5, 2026

玩家掀兩派論戰 擔憂遊戲亂塞內容

Steam方便的退款機制，雖然保障了消費者權益，卻也意外成為小型獨立遊戲開發者的「惡夢」。最近一位獨立遊戲開發者Zoroarts控訴，Steam現行的退款政策存在嚴重漏洞，他開發的雙人合作休閒遊戲《Paddle Paddle Paddle》，雖然得到了玩家90%的「極度好評」，但退款率竟然高達 21%，累計被退款次數超過5萬5000次，呼籲Valve要審視退款機制。根據Steam現行的退款政策，玩家只要「遊玩時間不滿2小時」而且「購買不超過14天」，就能申請無條件退款，這項機制原本是防止玩家買到劣質或無法運行的遊戲，但Zoroarts指出，現在卻變成了玩家「免費白嫖」的漏洞。Zoroarts表示，有許多玩家在留下稱讚遊戲好玩的好評後，馬上利用Steam的退款機制申請退款。這導致開發者不僅賺不到錢，原本應該付費的遊戲內容，還被玩家完全免費體驗了一遍。Zoroarts指出，《Paddle Paddle Paddle》完整的遊戲時間是3.5小時，但是對於比較熟悉遊戲的玩家，或是經常玩高難度遊戲的玩家來說，有可能會在1到2小時左右破關，甚至有玩家留下「很棒的遊戲，在1小時40分通關。（已退款）」。Zoroarts建議，Valve應該在Steam遊戲商店頁面強制顯示預期遊玩時數，保障小型獨立遊戲權益。對此，支持退款機制的玩家表示，如果一款遊戲可以花很短時間就通關，代表遊戲內容不多，缺乏讓人重玩的動機，開發者本來就要增加自己遊戲的內容。不過也有一派認為，玩完遊戲就退款，對開發者很不公平，遊戲的價值不應該只靠遊玩時間長短來決定，而且《Paddle Paddle Paddle》本來就只要2.99美元（約新台幣96.13元），好評也很多，如果開發者為了不被退款，亂塞無意義的內容就是為了湊滿2小時，反而會讓小型遊戲失去存在空間。