我是廣告 請繼續往下閱讀

Google備份新規上路！簡訊、通話記錄也算容量

▲Google表示，政策更新後，平均每名用戶備份容量預估只會增加約40MB，並將提供更透明的備份控制選項。（圖／記者陳明安攝）

官方稱：用戶平均只多40MB

安卓用戶怎麼檢查？

Android用戶要注意，Google今（7）日起調整Android備份政策，未來所有Android備份資料都會計入Google帳戶儲存空間，包括簡訊、通話記錄、裝置設定與App資料等。Google表示，平均每位用戶備份容量約增加40MB，雖然增加幅度不大，但若原本Google免費15GB空間已接近額滿，仍可能影響Gmail、Google Drive或Google相簿使用。根據9to5Google報導，過去Android備份中，主要是上傳到Google相簿的照片、影片，以及MMS中的照片與影片會計入Google帳戶容量；但新規上路後，Android備份設定中出現的所有資料類型都會納入容量計算，包含SMS簡訊、通話記錄、裝置設定等。Google官方說明頁面也顯示，Android手機可自動備份到Google帳戶的資料包括App與App資料、通話記錄、聯絡人、裝置設定、SMS與MMS訊息；若使用Google訊息，RCS訊息也可能會被備份。Google表示，政策更新後，平均每名用戶備份容量預估只會增加約40MB，並將提供更透明的備份控制選項，讓用戶可選擇要備份哪些資料與App。不過，Google每個帳戶免費提供最高15GB儲存空間，且15GB是由Gmail、Google Drive與Google相簿共同使用，若帳戶超過容量上限，可能無法上傳，Gmail收發信也可能受影響。外媒指出，這項新政策自7月7日起先適用於新的Android備份用戶，既有帳戶則會在未來數月陸續套用。Android用戶可進入手機「設定」中的Google備份頁面，查看目前有哪些資料被納入備份。可在Android手機開啟「設定」App，點選Google後進入「備份」，並在「備份詳細資料」查看備份內容。