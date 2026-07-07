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流浪橘貓偷吃食物！逆襲成為人氣貓站長

▲蛋塔今年才剛滿一歲，已經成為人氣貓站長。（圖／花蓮轉運站）

▲蛋塔下班之後累到睡著的模樣也相當可愛。（圖／花蓮轉運站）

蛋塔站長7月正式出勤班表！站方公布賞貓重點事項

▲花蓮轉運站也公布了蛋塔站長7月份出勤公告。（圖／花蓮轉運站）

台灣又多了一隻橘貓站長！近年台灣寵物經濟越來越蓬勃，高雄捷運蜜柑甚至紅到日本。而近期在花蓮轉運站，櫃台也出現了一隻橘貓，用超宏亮的喵叫聲招呼旅客，影片曝光瞬間爆紅。事實上，這隻貓咪名叫「蛋塔」，是去年在站內偷吃店家的魚條被逮到，經過訓練後，將正式在7月開始值班！花蓮轉運站去年6月開始，站內突然時常傳出陣陣微弱的貓叫聲，但工作人員嘗試尋找都沒有發現貓咪蹤跡。直到一天早上，站內「轉運美食站」貨架上寄賣的魚條包裝被咬開，裡面的食物都被一掃而空，正當站方還在想辦法找出兇手時，又傳出了貓叫聲，隨後經過地毯式搜索，終於在置物櫃後方小空間找到了一隻小胖橘貓。站方隨即將小貓送往醫院檢查，發現牠才1.5個月大，但身體相當健康。轉運站經過討論後，決定將牠收編為站貓，並以花色想出了「蛋塔」這個名字，登記在副站長陳安德名下後，會議室也多了蛋塔休息的空間。隨後站方開始幫蛋塔進行脫敏訓練、牽繩引導，現在牠只會在櫃檯周邊與休息室活動，隨著越來越常在櫃台幫忙招呼旅客、睡覺，蛋塔的知名度也水漲船高。到了6月底，花蓮轉運站拍下了蛋塔站在櫃台上，擺出站長架勢，大聲地向來往旅客喵喵叫打招呼的影片，立刻在社群上爆紅，也有許多旅客開始詢問蛋塔何時值勤，最終站方決定，在牠不排斥的情況下讓牠和旅客接觸。昨（6）日花蓮轉運站也公布了蛋塔站長的出勤公告，牠7月固定出勤日為每週三、四、六、日，時間是上午8時至12時，其餘時間則要看蛋塔的心情，「可能會突然出沒，也可能正在睡到不省貓事」。站方也呼籲，如果有遇到蛋塔的話，希望能小小聲聊天，同時拍照不開閃光、不餵食，尊重蛋塔的休息時間，一起守護站貓，才能留下最療癒的回憶。