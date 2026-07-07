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總統賴清德今（7）日出席「2026台灣創投暨私募投資年會」時表示，政府正全力打造具有台灣特色、立足亞洲、面向世界的創新資本市場，目標是打造台灣成為亞洲的那斯達克，讓台灣從科技製造中心進一步轉化為科技籌資中心，吸引更多國際企業選擇並投資台灣，為台灣注入下一階段成長的關鍵動能。賴清德致詞時，首先感謝中華民國創業投資商業同業公會、中華民國私募股權投資商業同業公會，以及所有創投、私募股權、金融與產業界先進，長期支持台灣新創發展，讓更多好的技術、團隊與商業模式，有機會走向市場、連結國際，同時也恭喜在今天大會獲得表揚的企業先進和單位，並感謝他們對台灣經濟發展的貢獻。賴清德說，特別是今年「終身成就獎」得主—緯創資通林憲銘董事長，是台灣科技產業代工與品牌分家的重要先驅，更引領企業創投浪潮，並以幽默、自由、包容、奉獻與陪伴，支持創新、人才與產業發展，他要向林董事長表達最崇高的敬意、祝賀及感謝之意；他表示，今年年會主題是「BEYOND－創新與全球鏈結」，正呼應台灣此刻面對的挑戰與機會，面對全球產業鏈重組、AI浪潮加速發展以及地緣政治帶來的新局勢，各國都更加重視可信賴的夥伴關係，也更加重視產業、技術、資金與市場間的國際連結。賴清德指出，面對新的國際競爭，台灣不能只守住既有優勢，更要把半導體、人工智慧與新興科技的產業實力，轉化為資本市場的吸引力與國際競爭力，因此，政府正全力打造具有台灣特色、立足亞洲、面向世界的創新資本市場，這個市場會以台灣領先世界的半導體與AI產業鏈為基礎，讓台灣從科技製造中心，進一步轉化為科技籌資中心，讓資本市場成為支持創新企業成長、孕育下一波護國群山的重要平台。賴清德強調，政府的目標是打造台灣成為亞洲的那斯達克，為了實現這個目標，金管會已經在去年10月正式啟動「亞洲創新籌資平台」，這個平台將聚焦在AI、半導體、智慧製造、生技醫療、國防航太等國家政策重點產業，以「板塊合擊」策略，串聯創櫃、興櫃、創新板、上櫃與上市市場，並且搭配股票與債券市場雙主軸，協助創新企業在不同成長階段都能取得所需資金與市場支持。賴清德進一步表示，台灣在去年已完成《產業創新條例》的修法工作，鼓勵企業落實AI與數位綠色雙軸轉型，降低有限合夥創投事業適用門檻，放寬天使投資人投資新創的租稅優惠，未來政府也會持續精進制度、放寬外國企業來台掛牌、提高轉板彈性，擴大多元籌資工具，讓資本市場更有力地支持產業創新與轉型，也為創新企業提供更完整的後續籌資與市場發展路徑。他說，在此轉型過程中，創投與私募股權夥伴扮演了關鍵角色，創投支持新創站穩腳跟，私募股權陪伴新創企業走向資本市場，資本市場則接續提供規模化與國際化所需的力量。從技術萌芽、企業擴張，到下一代戰略產業建立生態系，都需要創投者的專業、眼光、耐心以及全力投入。賴清德指出，要吸引國際資本長期布局，台灣除了完整的科技產業鏈，也具備民主法治、自由市場、創業精神以及可信賴的產業夥伴，這些優勢正是全球企業、人才與資金選擇台灣的重要基礎，他也請創投公會及私募股權投資公會持續扮演產業與政策之間的重要橋梁，協助凝聚市場建議、深化國際連結，讓更多資金活水投入早期與成長型產業。最後，賴清德再次代表政府感謝在場創投者長期支持台灣的創投與創新，並祝福年會圓滿成功，也期待未來與政府攜手合作，吸引更多國際企業選擇台灣、投資台灣，為台灣注入下一階段成長的關鍵動能。