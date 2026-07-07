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盛夏來臨，隨著氣溫節節攀升，消費者對飲品的需求也從濃郁系風味轉向更加清爽、輕盈的果香選擇。其中，擁有甜美香氣與多汁口感的蜜桃，更是每年夏季最受歡迎的水果風味之一。CoCo都可甜蜜消暑方案，全新上市蜜桃系列推出兩款以蜜桃為主的飲品，「蜜桃映烏龍」以香甜蜜桃果粒搭配輕烏龍、「蜜桃泡泡」則搭配沁涼解暑氣泡水。不同風情的蜜桃風味體驗，滿足不同族群飲用需求，不論你是果茶派還是氣泡派，今夏都能找到屬於自己的命定蜜桃。「蜜桃映烏龍」將香甜蜜桃果香與烏龍茶獨有的沉穩回甘巧妙融合，入口先感受到蜜桃的清甜香氣，隨後帶出烏龍茶的溫潤茶韻，甜而不膩、清爽順口，還能嚐到蜜桃果肉，增添豐富口感與層次，讓果茶控一秒墜入甜蜜果香世界，清甜解渴又富雅韻。7/15 CoCo週三好友日更將推出第二杯0元活動回饋顧客。喜歡氣泡飲的人絕對不能錯過全新推出的「蜜桃泡泡」，香甜蜜桃搭配沁涼氣泡水，入口清新爽口，氣泡在舌尖輕盈綻放，讓蜜桃的香甜味更出挑，沁涼清爽感大升級。清甜無咖啡因的特色，不論是午後振奮精神或外出消暑，都能注入滿滿清爽暢快，讓大朋友或小朋友都能輕鬆享受蜜桃的香甜消暑滋味。兩款飲品活動期間全台門市臨櫃及線上訂購平台皆可購買。