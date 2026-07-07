強烈颱風「巴威」朝向台灣東方近海接近，氣象署預估，最快將在週四（9日）中午前後發布海上颱風警報，陸上颱風警報也預計將在周四晚間到周五清晨發布。許多民眾開始準備防颱物資，但別只準備泡麵。同樣飽受颱風侵襲的日本，近年推廣日常「滾動式儲糧」，在平時就建立儲備糧食習慣，同時也特別為5種人建立特別清單。
根據日本內閣府的政府廣報線上版，刊載了各項防災建議，一旦發生重大災害導致物流中斷，即便是超市或便利商店也很難買到食物。但一聽到「物資儲備」，許多人可能不知道該從何著手而覺得困難。
究竟颱風或自然災害來臨前，該準備什麼糧食？
日本內閣府建議，飲用水與卡式爐是必備品。食品份量則應考量營養均衡，以每人1星期份為基準。災害發生後，基礎管線隨時有中斷的可能，因此水和卡式爐等熱源是不可或缺的必需品。
包含飲用與烹調用水，每人每天大約需要3公升。自來水因含有氯氣消毒效果，裝在乾淨容器內密封並靜置於陰涼處，約可保存3天作為飲用水。此外，準備一些瓶裝或罐裝的茶飲、運動飲料也會非常方便。
卡式瓦斯罐可用於燒開水、加熱調理包或泡泡麵。在寒冷或緊繃的環境下，溫熱的食物能溫暖身體，有效緩解緊張與不安的情緒。
食物方面，盡量以蛋白質與副食儲備，災害剛發生時，飲食往往容易偏向純碳水化合物，導致營養失衡、引發身體不適或生病。因此，建議儲備能輕鬆補充蛋白質且能長期保存的罐頭。如鮪魚、鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等海鮮罐頭，或牛肉乾、紅燒牛肉、烤雞肉等肉類罐頭。此外，含有肉類或魚類的即食調理包也是很好的選擇。肉類、蔬菜、豆類罐頭；牛丼、咖哩等即食調理包皆可。
若缺乏蔬菜攝取維生素、礦物質及膳食纖維，導致便秘或口內炎等困擾。因此，可先購買耐放的蔬菜（如馬鈴薯、洋蔥、南瓜等）常備在家。此外，準備蔬菜汁或水果乾也是不錯的替代方案。
日本政府提到，滾動式儲備的定義和意義，是只要在購買平常就會吃的泡麵、罐頭或即溶味噌湯時「稍微多買一點」，接著從保存期限最舊的開始吃，吃掉多少就補買多少即可。透過「儲存 → 消耗 → 補充」的循環，讓家中始終維持一定數量的食品儲備，這就叫做滾動式儲備。
嬰幼兒、高齡者、慢性病或過敏患者該怎麼辦？
針對特殊需求者，務必準備「至少2星期份」的專屬食品，在災害發生時，必須特別照顧嬰幼兒、高齡者、咀嚼或吞嚥功能較弱者、慢性病患者以及食物過敏者的飲食需求。正因為處於非常時期，這些人群的飲食更顯重要。請務必提前準備，盡可能讓他們維持與平時相同的飲食習慣。提早做好準備，面臨危急時刻時才會更安心。
在東日本大震災期間，曾有災民長達1個月以上無法取得剔除雞蛋、牛奶、小麥的抗過敏食品。因此，因應個人狀況，至少準備2星期份的專屬儲備是絕對必要的。
嬰幼兒：
若母乳分泌不足，可靈活運用配方奶粉或即飲液態奶。因此，除了奶粉，準備好奶瓶、紙杯或免洗湯匙會讓人更安心。
此外，可多儲備一些玻璃罐裝或袋裝的嬰兒副食品。此外，平時就要讓孩子習慣吃這些即食副食品。準備一些孩子平時就喜歡的餅乾或飲料，在災害發生時也有助於穩定孩子的情緒。
高齡者：
基本上與一般家庭的儲備沒有太大差異。但為了防範體力下滑或食慾不振的狀況，若備有即食粥品或即溶湯品會更令人安心。準備時，可以試著想像「長輩身體虛弱時會想吃什麼」來進行挑選。
咀嚼/吞嚥功能較弱者：
可善用市售針對咀嚼吞嚥困難或營養不良者設計的「高齡友善食品（日稱Smile Care食）」。藥妝店皆有販售各式袋裝照護食或增稠劑，可依據使用者的吞嚥能力進行挑選。
慢性病患者：
慢性病患者的症狀在災害時容易惡化。平時應注意營養均衡、控制鹽分與酒精攝取，並注意體重管理。此外，為了能讓患者在非常時期也能延續醫師處方的飲食療法，儲備食品的內容需要特別花心思，例如罐頭與即食食品通常含鈉量較高，需多加留意。
食物過敏者：
每位過敏患者的過敏原（如引發過敏的食物）大不相同。選購儲備品時，請務必確認不含使用者的過敏原。由於抗過敏食品在災難發生時極難取得，必須格外注意。建議提前備妥抗過敏奶粉、抗過敏副食品、即食粥或米飯、合格的罐頭/調理包/凍乾食品，以及患者喜愛的安全點心與飲料。
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究竟颱風或自然災害來臨前，該準備什麼糧食？
日本內閣府建議，飲用水與卡式爐是必備品。食品份量則應考量營養均衡，以每人1星期份為基準。災害發生後，基礎管線隨時有中斷的可能，因此水和卡式爐等熱源是不可或缺的必需品。
包含飲用與烹調用水，每人每天大約需要3公升。自來水因含有氯氣消毒效果，裝在乾淨容器內密封並靜置於陰涼處，約可保存3天作為飲用水。此外，準備一些瓶裝或罐裝的茶飲、運動飲料也會非常方便。
卡式瓦斯罐可用於燒開水、加熱調理包或泡泡麵。在寒冷或緊繃的環境下，溫熱的食物能溫暖身體，有效緩解緊張與不安的情緒。
食物方面，盡量以蛋白質與副食儲備，災害剛發生時，飲食往往容易偏向純碳水化合物，導致營養失衡、引發身體不適或生病。因此，建議儲備能輕鬆補充蛋白質且能長期保存的罐頭。如鮪魚、鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等海鮮罐頭，或牛肉乾、紅燒牛肉、烤雞肉等肉類罐頭。此外，含有肉類或魚類的即食調理包也是很好的選擇。肉類、蔬菜、豆類罐頭；牛丼、咖哩等即食調理包皆可。
若缺乏蔬菜攝取維生素、礦物質及膳食纖維，導致便秘或口內炎等困擾。因此，可先購買耐放的蔬菜（如馬鈴薯、洋蔥、南瓜等）常備在家。此外，準備蔬菜汁或水果乾也是不錯的替代方案。
日本政府提到，滾動式儲備的定義和意義，是只要在購買平常就會吃的泡麵、罐頭或即溶味噌湯時「稍微多買一點」，接著從保存期限最舊的開始吃，吃掉多少就補買多少即可。透過「儲存 → 消耗 → 補充」的循環，讓家中始終維持一定數量的食品儲備，這就叫做滾動式儲備。
嬰幼兒、高齡者、慢性病或過敏患者該怎麼辦？
針對特殊需求者，務必準備「至少2星期份」的專屬食品，在災害發生時，必須特別照顧嬰幼兒、高齡者、咀嚼或吞嚥功能較弱者、慢性病患者以及食物過敏者的飲食需求。正因為處於非常時期，這些人群的飲食更顯重要。請務必提前準備，盡可能讓他們維持與平時相同的飲食習慣。提早做好準備，面臨危急時刻時才會更安心。
在東日本大震災期間，曾有災民長達1個月以上無法取得剔除雞蛋、牛奶、小麥的抗過敏食品。因此，因應個人狀況，至少準備2星期份的專屬儲備是絕對必要的。
嬰幼兒：
若母乳分泌不足，可靈活運用配方奶粉或即飲液態奶。因此，除了奶粉，準備好奶瓶、紙杯或免洗湯匙會讓人更安心。
此外，可多儲備一些玻璃罐裝或袋裝的嬰兒副食品。此外，平時就要讓孩子習慣吃這些即食副食品。準備一些孩子平時就喜歡的餅乾或飲料，在災害發生時也有助於穩定孩子的情緒。
高齡者：
基本上與一般家庭的儲備沒有太大差異。但為了防範體力下滑或食慾不振的狀況，若備有即食粥品或即溶湯品會更令人安心。準備時，可以試著想像「長輩身體虛弱時會想吃什麼」來進行挑選。
咀嚼/吞嚥功能較弱者：
可善用市售針對咀嚼吞嚥困難或營養不良者設計的「高齡友善食品（日稱Smile Care食）」。藥妝店皆有販售各式袋裝照護食或增稠劑，可依據使用者的吞嚥能力進行挑選。
慢性病患者：
慢性病患者的症狀在災害時容易惡化。平時應注意營養均衡、控制鹽分與酒精攝取，並注意體重管理。此外，為了能讓患者在非常時期也能延續醫師處方的飲食療法，儲備食品的內容需要特別花心思，例如罐頭與即食食品通常含鈉量較高，需多加留意。
食物過敏者：
每位過敏患者的過敏原（如引發過敏的食物）大不相同。選購儲備品時，請務必確認不含使用者的過敏原。由於抗過敏食品在災難發生時極難取得，必須格外注意。建議提前備妥抗過敏奶粉、抗過敏副食品、即食粥或米飯、合格的罐頭/調理包/凍乾食品，以及患者喜愛的安全點心與飲料。
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