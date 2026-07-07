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國民黨桃園市議員詹江村昨聲援國民黨立委萬美玲之子、坦承霸凌昔日同學的桃園市議員的參選人佀（音同似）廣洋，認為他為小時候調皮搗蛋、欺負同學過往道歉是非常好的第一步，更說沒必要退選，社會用超過縣市首長密度的媒體、社群網站審視力度已經有些超過。不過發言一出，引發輿論抨擊。詹江村隨後發臉書澄清，他什麼時候挺佀廣洋了？是尊重他繼續參選的權利，更點名民進黨議員參選人李柏瑟要不要一起退選。詹江村在臉書表示，霸凌沒有任何人能接受，道歉之後不一定被原諒，或許佀廣洋不會當選，但想參選是他的資格，投不投票是你的權利，除非法律明定褫奪公權，如果要佀廣洋退選，李柏瑟要不要一起退選。詹江村指出，桃園媽媽李柏瑟教出來的小孩比孫安佐更壞，判決書上面敘述李柏瑟的兒子在議員服務處叫笑氣外賣，判決書上面敘述，外送員太慢抵達，被二隻槍抵著頭跟肚子，就在議員的服務處，判決書上面敘述，因為債務糾紛，一群人用棒球棍將人打到開放性骨折，社會大眾譴責萬美玲、狄鶯，桃園媽媽呢？你們不譴責嗎？詹江村直呼，自己的兒子沒有帶好，現在還想當桃園人的媽媽，桃園人能接受這個人當大家的媽媽嗎？如果真的要退選，桃園媽媽要不要牽著佀廣洋的手，你們乾脆一起退選！