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日本、澳洲、紐西蘭相繼表達關切 憂軍事活動衝擊區域穩定

台灣：全程掌握動態 籲國際關注中國軍事擴張

俄羅斯公開力挺北京 稱飛彈試射屬主權權利

北約示警：印太安全已與跨大西洋密不可分

中國6日向太平洋公海試射一枚可搭載核彈頭的潛射戰略飛彈，引發日本、澳洲、紐西蘭等多方關切，認為此舉恐加劇印太地區緊張情勢。俄羅斯則公開聲援北京，強調飛彈試射屬中國行使主權的權利，不對任何國家構成威脅，並表示中俄軍事合作有助提升區域安全與可預測性。中國官方表示，此次試射由海軍戰略核潛艇執行，發射一枚搭載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，屬年度例行軍事訓練安排，事前已通知相關國家，符合國際法及國際慣例，「不針對任何特定國家和目標」。不過，此次試射仍引發周邊國家高度關注。日本政府表示，中國國防部當日上午曾透過外交管道通知日本駐北京大使館，預告將在日本和歌山縣潮岬以南海域進行彈道飛彈試射。東京當時即要求北京重新考慮相關行動，並對中國軍事活動日益活躍表達嚴重關切。日本內閣官房長官木原稔表示，目前未確認飛彈飛越日本領空或專屬經濟區（EEZ），日本境內航空器與船舶也未受到影響。澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）則指出，中國在快速擴充軍備之際進行飛彈試射，未充分向區域國家說明其意圖與相關資訊，增加太平洋地區的不穩定因素，也凸顯各國加強合作維護區域安全的重要性。紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）表示，紐方雖在試射數小時前收到通知，但仍對中國在南太平洋進行相關軍事活動深感憂慮。他強調，太平洋應是一片和平之海，不希望南太平洋成為中國測試飛彈能力的場所，並認為此舉恐對區域穩定帶來負面影響。台灣方面，國防部表示，已全程掌握中共此次飛彈試射動態，雖然飛彈並未進入中華民國防空識別區（ADIZ），但相關軍事活動已對區域和平穩定造成威脅，國軍將持續與友盟國家密切關注情勢發展，適切應處。陸委會則表示，共軍藉由發射潛射洲際彈道飛彈展示軍事實力，進一步升高周邊緊張局勢，呼籲國際社會共同關注中國持續擴張軍事力量所帶來的安全風險。相較於各方批評，俄羅斯則逆風力挺。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，中國進行飛彈試驗屬於主權權利，「中國沒有威脅該地區任何國家，也沒有威脅世界上任何國家」。他並指出，中國是俄羅斯重要的盟友與戰略夥伴，目前正在中國青島舉行的中俄「海上聯合-2026」聯合軍演並非針對第三方，也不是針對任何特定國家，各界應以此角度看待相關軍事合作。培斯科夫強調，中俄在防務領域保持密切合作，反而有助於提升區域安全與可預測性，是維護地區穩定的重要因素。另一方面，北約秘書長呂特（Mark Rutte）也對事件表達關切。他表示，中國此次試射已向北約釋出重要訊號，並透露已與日本防衛大臣小泉進次郎就此交換意見。呂特指出，國際社會不能對中國抱持任何天真的幻想，印太與跨大西洋安全局勢正日益相互連結，「印太地區發生的事情，與跨大西洋地區的安全密切相關」，因此北約持續深化與印太夥伴合作具有重要意義。分析人士認為，中國此次公開試射潛射戰略飛彈，加上中俄同步展開「海上聯合-2026」軍演，已進一步引發印太國家對北京軍事活動日益擴大的憂慮，也凸顯區域安全情勢持續升溫。