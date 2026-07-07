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▲記者實際上國泰航空官網操作，台北飛往東京，在暑假8月時竟有13103之優惠價。（圖／翻攝國泰航空官網）

中華航空也有線上旅展 精選航線8折起

▲華航夏季旅展促銷精選航線8折起，其中台北-東京在暑假期間甚至有來回含稅1萬3988元的促銷價。（圖／翻攝華航官網）

國泰航空宣布推出「夏季精選航點優惠」，即日起至7月22日，精選全球 54 個熱門航點，限時機票特惠最優72 折起，為飛往洛杉磯、舊金山的航班經濟艙之折扣，而國人最常旅遊的日本也有經濟艙85折之優惠，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上官網搜尋，暑假8月竟也還可以預訂到台北（桃園）-東京（成田）最低1萬3103之優惠票價。國泰航空此次「夏季精選航點優惠」，涵蓋香港、日本、歐洲、北美、紐澳及中東等多元目的地。活動時間為即日起至7月22日止，旅客於國泰航空官網預訂指定航點機票，即可享有專屬折扣，飛往香港6696元起、日本1萬2672元起、歐洲2萬7347元起。本次優惠的出發期間最長可至2027年3月31日。中華航空也宣告，2026夏季旅展正式開跑，活動將至7月22日，打出精選航線8折起，其中還主打台中-沖繩航線，單程未稅5760元起。而受到國人喜愛的日本，則有▪️台北-東京（成田） 未稅價8832元起▪️台北-大阪 來回未稅價9120元起▪️台北-福岡 來回未稅價7488元起以上優惠出發期限：