國泰航空宣布推出「夏季精選航點優惠」，即日起至7月22日，精選全球 54 個熱門航點，限時機票特惠最優72 折起，為飛往洛杉磯、舊金山的航班經濟艙之折扣，而國人最常旅遊的日本也有經濟艙85折之優惠，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上官網搜尋，暑假8月竟也還可以預訂到台北（桃園）-東京（成田）最低1萬3103之優惠票價。
國泰航空此次「夏季精選航點優惠」，涵蓋香港、日本、歐洲、北美、紐澳及中東等多元目的地。活動時間為即日起至7月22日止，旅客於國泰航空官網預訂指定航點機票，即可享有專屬折扣，飛往香港6696元起、日本1萬2672元起、歐洲2萬7347元起。本次優惠的出發期間最長可至2027年3月31日。
中華航空也有線上旅展 精選航線8折起
中華航空也宣告，2026夏季旅展正式開跑，活動將至7月22日，打出精選航線8折起，其中還主打台中-沖繩航線，單程未稅5760元起。而受到國人喜愛的日本，則有台北桃園-東京成田未稅價8832元、台北-福岡未稅價7488元。《NOWNEWS今日新聞》記者實際上官網操作查詢，暑假期間台北-東京甚至來回含稅價只要1萬3988元，算是今年歷經多波機票上漲消息以來，相對實惠的數字。
🟡華航夏季旅展暑假期間優惠航線精選：
▪️台北-東京（成田） 未稅價8832元起
▪️台北-大阪 來回未稅價9120元起
▪️台北-福岡 來回未稅價7488元起
以上優惠出發期限：2026年7月12日～2026年8月31日
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中華航空也宣告，2026夏季旅展正式開跑，活動將至7月22日，打出精選航線8折起，其中還主打台中-沖繩航線，單程未稅5760元起。而受到國人喜愛的日本，則有台北桃園-東京成田未稅價8832元、台北-福岡未稅價7488元。《NOWNEWS今日新聞》記者實際上官網操作查詢，暑假期間台北-東京甚至來回含稅價只要1萬3988元，算是今年歷經多波機票上漲消息以來，相對實惠的數字。
🟡華航夏季旅展暑假期間優惠航線精選：
▪️台北-東京（成田） 未稅價8832元起
▪️台北-大阪 來回未稅價9120元起
▪️台北-福岡 來回未稅價7488元起
以上優惠出發期限：2026年7月12日～2026年8月31日