（15:49更新的大雷雨警戒區域）中央氣象署表示，受到午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(7)日大臺北、南投地區及桃園至臺中山區有局部大雨發生的機率，此外，針對新北市部分地區發布大雷雨即時訊息，警戒時間自15時31分至16時31分，影響範圍包括板橋區、中和區、新莊區、樹林區、三峽區及土城區，氣象署提醒，當地易有短延時強降雨、雷擊及強陣風，民眾外出或下班通勤應留意天氣變化，低窪地區慎防積淹水。
🟡大雨特報
📌影響時間：07日下午至07日晚上
📍大雨：臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣
🟡 15:31發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至16時31分
📍陸上警戒區域：
新北市：板橋區、中和區、新莊區、樹林區、三峽區及土城區
🟡 15:43發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至16時43分
📍陸上警戒區域：臺中市、彰化縣、南投縣
強烈颱風巴威持續朝台灣方向接近，各國路徑預估也逐漸收斂，中央氣象署預報員黃恩鴻受訪問時表示，目前各國模式對巴威颱風後續路徑看法已趨於一致，後續變動幅度不大，颱風掠過台灣附近的機率偏高，但中心登陸機率相對較低，雖然巴威靠近台灣時可能略為減弱，但預估仍會維持強烈颱風等級，北部、宜蘭及北部山區須嚴防明顯風雨。
類似「西北颱」路徑 可能從基隆附近通過
黃恩鴻表示，從目前路徑來看，巴威颱風有點類似「西北颱」型態，預估可能從基隆嶼到基隆之間接近台灣。這類路徑對北台灣威脅較大，即使颱風中心不登陸，北部仍可能受到暴風圈及外圍環流影響，出現明顯風雨。
他提到，過去類似路徑的颱風，包括2007年薇帕颱風、2004年艾利颱風，雨區主要集中在北部山區，相關災害也多出現在北部山區，因此這次巴威颱風最需要留意的重點，就是北部山區累積性強降雨。
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📌影響時間：07日下午至07日晚上
📍大雨：臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣
🟡 15:31發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至16時31分
📍陸上警戒區域：
新北市：板橋區、中和區、新莊區、樹林區、三峽區及土城區
🟡 15:43發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至16時43分
📍陸上警戒區域：臺中市、彰化縣、南投縣
類似「西北颱」路徑 可能從基隆附近通過
黃恩鴻表示，從目前路徑來看，巴威颱風有點類似「西北颱」型態，預估可能從基隆嶼到基隆之間接近台灣。這類路徑對北台灣威脅較大，即使颱風中心不登陸，北部仍可能受到暴風圈及外圍環流影響，出現明顯風雨。
他提到，過去類似路徑的颱風，包括2007年薇帕颱風、2004年艾利颱風，雨區主要集中在北部山區，相關災害也多出現在北部山區，因此這次巴威颱風最需要留意的重點，就是北部山區累積性強降雨。