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▲李多慧（如圖）來台後人數不斷攀升，日前為了慶祝YT百萬訂閱，大手筆請200名粉絲吃海底撈火鍋，還準備紅包及驚喜禮物回饋大家。（圖／記者朱永強攝影）

李多慧近日請200名粉絲吃海底撈火鍋，還準備紅包及驚喜禮物回饋支持者，傳出人均4000元、花費80萬。今（7）日出席手機代言活動，被問到實際花費，李多慧賣關子說：「今天會上YT，看我的YT。」而傳出李多慧接下來將轉型離開啦啦隊，對此李多慧未直接否認，語帶玄機說：「我覺得明年的事情不知道，但會在台灣一直活動。」李多慧今日出席手機代言活動，商演、活動邀約不斷的她，手上更握有20支代言，展現超強人氣！受訪時透露之前就想接到手機代言，如今成功達成目標讓她相當開心，對於未來各項活動邀約她也直呼：「多慧都是開放的！」 不過傳出接下來將轉型離開啦啦隊，李多慧受訪時未直接否認，思考一下說：「我覺得明年的事情不知道，但會在台灣一直活動。」 不管是啦啦隊或是其他身分，喊話未來10年都想待在台灣。李多慧來台後人數不斷攀升，日前為了慶祝YT百萬訂閱，大手筆請200名粉絲吃海底撈火鍋，還準備紅包及驚喜禮物回饋大家。提到活動當天，李多慧表示完全不累，因為要與每個人拍照、送禮物，覺得三個小時很快就結束，並預告如果訂閱達200萬或許可以再請大家吃飯。傳出當天聚餐人均4000元、花費80萬，李多慧則賣關子說，實際花費會在個人YouTube頻道上公布，請大家持續鎖定今晚的影片。而有網友覺得當天粉絲吃太多，對此李多慧則緩頰：「沒有完全沒有！」反而看到有人點太少，還會說你們多吃一點，相當寵粉。