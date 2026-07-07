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簡士強力挺佀廣洋：他沒什麼嚴重的大問題

▲里長簡士強失言嗆網友，隨後又自行刪除留言。（圖／翻攝自簡士強臉書）

簡士強拿「AV女優」開嗆網友！林智群傻眼：挺霸凌還理直氣壯

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋，近日因過往校園霸、球板簽賭爭議陷入風波，在沉默多日後於6日公開說明並道歉。隨著佀廣洋出面回應，多名地方基層陸續在其社群平台留言力挺，其中，桃園豐林里里長簡士強槓上網友怒嗆：「你女兒會去當AV女優嗎？」這讓律師林智群也看不下去開罵：「這年頭挺霸凌還理直氣壯成這樣喔？」里長簡士強在臉書發表長文替佀廣洋抱屈，因為選舉被網路上各種放大檢視，心裡其實很不捨，一個才20多歲的年輕人，從5歲的事情、學生時期的互動，一路被翻出來檢視到現在。說真的，如果被這樣從小到大放大檢查，最後也只是在講一些年少不成熟，那是不是也代表，他其實並沒有什麼真正嚴重的大問題？簡士強強調，每個人年輕時都會有不成熟的時候，學生時期互相取綽號、開玩笑，也是不少人成長過程中會遇到的事。當然，如果曾經讓別人感到不舒服，該尊重對方感受，也該檢討改進；但這不代表可以在選舉期間，把一個年輕人抹黑成十惡不赦。針對佀廣洋坦承高中時期涉及簽賭事件，簡士強也提出不同看法，質疑有多少政治人物能保證自己從小到大「沒有玩過牌、打過麻將、簽過六合彩或與人打賭」。他認為，選舉應該比的是理念、能力、服務和對地方的用心，而不是把一個年輕人從幼稚園開始審判到現在。不過，簡士強的說法也遭部分網友反駁，有人留言詢問：「如果今天受霸凌的是您的兒女，不知您是否還能繼續挺下去？」沒想到簡士強竟回覆「你女兒會去當AV女優嗎？」此番言論讓多數網友看了都十分傻眼，立即引發大量討論，而簡士強終於驚覺自己失言，隨後已將該留言刪除。對此，律師林智群在社群平台發文批評：「桃園市的里長都這麼屌喔？人家質疑他，他就說你女兒會去當AV女優？人家AV女優好歹正正當當賺錢，有什麼問題？這年頭挺霸凌還理直氣壯成這樣喔？」網友也紛紛留言狠酸「有夠沒水準的」、「有這樣的里長才會有萬女士的底氣」、「他們這些就是沒有受過社會主義的鐵拳，只會對威權卑躬屈膝」。