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▲影后楊貴媚出席基督教救助協會與 7-ELEVEN 合作的「1919食物銀行-救助套餐」年度公益代言人。（圖／記者趙浩雲攝影）

78歲資深演員龐祥麟拍過《一剪梅》、《飛龍在天》等知名戲劇，是壞人專業戶之一。近年甚少公開露面的他，最後一次的近況是3年前傳出動刀切除臉上的細胞瘤，沒想到竟然傳出中風消息。影后楊貴媚今（7）日出席基督教救助協會與7-ELEVEN合作的「1919食物銀行－救助套餐」年度公益代言人活動時，談及基金會近年陪伴的資深藝人，意外透露龐祥麟「已經中風一陣子了」，引發外界關注。長年關懷資深藝人 楊貴媚透露龐祥麟中風桂田文化藝術基金會長年關懷台灣資深藝人，不僅定期發放補助，也協助醫療、急難救助等生活需求。擔任執行長的楊貴媚表示，基金會多年來持續照顧許多演藝圈前輩，包括李炳輝、陳盈潔、林松義等人，也曾陪伴已故的萬沙浪、趙學煌及袁惟仁家屬度過難關。談到龐祥麟近況，她僅低調表示：「他中風一陣子了。」並未透露更多病況細節。楊貴媚透露，基金會能做的都會盡力去做，不只是提供補助金，更包括陪同就醫、協助申請急難救助、添購輔具等實際協助。她以李炳輝一家為例表示，除了李炳輝外，他的太太身體也不好，因此基金會也持續關心夫妻倆，「看醫生、幫她申請急難救助、添購輔具，我可以做得到的，基金會可以做的都會做。」她也透露，基金會經費全由董事長獨力支持，不對外募款，「我很感恩董事長，也很謝謝他。」正因如此，基金會能專注把資源投入真正需要幫助的資深藝人身上。龐祥麟是台灣著名的實力派硬底子男演員，演藝生涯橫跨將近50年。他早期活躍於中視的國語連續劇，後來轉型成為八點檔男星。他因為高大挺拔的身材與端正儒雅的外型，經常在劇中飾演大企業家、富商、高官或威嚴的大家長。