我是廣告 請繼續往下閱讀

扭轉法國既定印象 法國吸引鴻海投資

▲龍燁致力翻轉台灣人對於法國「浪漫、文化」的既定印象，更加強調法國在科學、創新及產業合作的貢獻。（圖／記者鍾泓良攝影）

數位主權是全球主流 台法合作可開創各國解方

法國生活節、台東原民留下深刻印象 龍燁：台灣會讓人上癮

▲對於台灣什麼最有印象？龍燁回憶，看到有30萬人在高雄一同參與法國生活節郊遊、聽演唱會，感謝法國在協會、高雄市府可以帶來這樣「法式夏季生活」體驗。（圖／高市府提供）

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）將於7月16日結束在台灣3年任期。他今（7）日選在官邸舉行記者會，細數3年來成績，包括高雄舉辦「法國生活節在高雄」，以及推動鴻海到法國投資半導體先進封裝及AI，更認為台灣的友善讓人上癮，吸引著許多離開台灣的人流連忘返。龍燁在2023年8月來到台灣，先前擔任法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）非洲事務顧問。他今日受訪談到過去3年來經歷，起初讓自己訝異的是，即便不熟悉台灣、不會講中文，無論是政府、企業都讓他備感歡迎，「各項大門都為自己敞開。」其次，他認為台灣存在「卓越」與「謙遜」的獨特組合，有時候還過於謙讓，提到台灣除了半導體、AI地位領先，但是同樣有隱藏許多低調的特質尚待挖掘。他3年前受訪時說，自己翻轉台灣人對於法國「浪漫、文化」的既定印象，更加強調法國在科學、創新及產業合作的貢獻；經過這段時間，他用自己方式帶來法國的全新認識。他舉例，自己來到台灣1年時，就與高雄市政府合力舉辦「法國生活節在高雄」，裡面不僅是帶來法國文化、美食，更帶著很多在台灣的法國企業與高雄市府建立生意往來；而法國在台協會宣布要在高雄左營區明德國小，設立高雄首座法國學校「高雄市法國國際實驗教育機構」（LIFK），預計將在今年9月開班。最後，他也提到，隨著雙方教育及科技交流，台灣學生選擇到法國鑽研高等學業的比率增加5%，「愈來愈多台灣年輕學子，選擇法國及歐洲作為他們的未來。」而觀念扭轉也為台灣布局法國帶來成績。鴻海近年在法國布局也日益增加，如與法國Thales SA以及 Radiall SA斥資2.5億歐元投入半導體先進封裝，6月已在法國勒巴爾普（Le Barp）動土；近期更宣布要與布爾電腦（Bull）一同投資AI資料中心。他補充，鴻海選擇到法國投資是一個關鍵改變，尤其鴻海具有指標性，可以帶來漣漪，將可以帶動台灣生態系對於法國投資的興趣。除了台灣廠商投資法國，今年5月AI晶片設計廠商SiPearl已與台積電合作生產第一台CPU，是雙方科技突破的壯舉，「我們要與台灣攜手合作，打造歐洲版的輝達（NVIDIA）。」對於他希望台法之間有什麼更多的合作商機？龍燁點名，因為法國具有充足電力，因此對於興建AI資料中心都有龐大投資需求，認為這對於台灣是龐大機會，不僅可以出口基礎設施，更可以選擇在法國生產零組件，將可以藉此進入歐洲市場，更可以進入非洲市場。反過來說，他強調，若法國發展自身的數位主權（Digital Sovereignty），法國AI冠軍須透過硬體升級，而硬體就必須來到台灣，也觀察到許多法企對於台灣也感到興趣。而3年前，龍燁來到台灣時，法國甫通過的《七年建軍法》，是第一個將台灣海峽航行權力入法的國家，當時他也表達對於台灣地緣政治的見解，媒體也好奇，經過3年時間，是否對於台灣地緣政治更樂觀或悲觀？「我的工作就必須要樂觀，若不樂觀，很難成為好的外交官」，龍燁說，自己看到台灣及歐洲合作可以為艱難地緣挑戰帶來解方，直言無論是台灣或歐洲，民主都面臨挑戰，若科技是地緣政治的驅動力，兩者一同合作將可以達到更多。他強調，全世界沒有一個政府不在乎數位主權，而台灣與歐洲可以在這塊領域彼此合作，為許多夥伴開創更多道路，坦言中國、俄羅斯讓局勢備受挑戰，且美國對外關係存有疑問，「如果從另外角度看待世界，可以看到不同的機會。」對於是否有想過要台灣待超過3年，完成一些未盡之事？龍燁說，「我當然希望可以在台灣待得愈久愈好」，但他同時認為必須要注入新能量才可以帶來創新，坦言要3年要翻轉台灣對法國的既定印象還是太短，但相信會持之以恆。龍燁也宣布，新法國在台協會主任將由龐維德（Frédéric Laplanche）接任，曾任歐盟駐台灣辦事處副處長、歐盟駐台代表，透露對方對台灣並不陌生，更熟悉中文，也很樂於回到台灣，將可以帶來新的著力點。對於台灣什麼最有印象？龍燁回憶，看到有30萬人在高雄一同參與法國生活節郊遊、聽演唱會，感謝法國在協會、高雄市府可以帶來這樣「法式夏季生活」體驗。而他來到台灣之前並不清楚台灣具有豐富原民文化，當自己在台灣東部看到法國神父畢生致力與原住民保留原住民語言，包括撰寫原民辭典，感到非常的動容。龍燁總結，「台灣會讓人上癮」，認為島嶼文化及人民的真誠款待，都促使許多人來到台灣後都會流連忘返，頻繁回到台灣，「這些都是我在台灣最好的經驗。」