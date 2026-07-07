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▲冷食區端出澎湖絲瓜佐胡麻醬(左起)、蝦卵海膽醬拌冷麵、仙人掌醬水果沙拉等；現煮餐檯則有人氣小吃小卷麵線及海菜魚丸湯。（圖／50樓cafe提供）

烤牡蠣、紅新娘、石鮔紅燒肉 經典澎湖菜通通吃到飽

▲甜品區備妥消暑冰品仙人掌冰棒，還有滿滿澎湖風情的仙人掌醬風茹茶梅凍、仙人掌醬奶酪、炸棗等。（圖／50樓cafe提供）

君悅酒店推台南美食節 糯夫米糕、米其林必比登「鮮蒸蝦仁肉圓」都吃到飽

鮮蒸蝦仁肉圓為國宴指定餐點 阿美嬤紅茶奶已傳三代

▲君悅酒店推台南美食節，糯夫米糕、米其林必比登「鮮蒸蝦仁肉圓」都吃到飽。（圖／台北君悅提供）

新北最高「50樓Café自助餐廳」宣布，將於7月10日至9月30日推出全新主題「澎湖美食季」，精選產地直送的鮮美海味如牡蠣、紅新娘、小卷、石鮔乾，以及仙人掌、風茹草、花菜干、絲瓜等當地名物，透過多元料理手法，將菊島風土美味搬上桌。餐價為最低平日午餐1099元+10%。而若想吃美食又賺優惠，50樓Café現與多間發卡銀行合作，包含遠銀信用卡天天82折。「50樓Café自助餐廳」提到此次菜色包含夏日開胃料理，像是酸甜清爽的「仙人掌醬水果沙拉」、鮮味飽滿的「蝦卵海膽醬拌冷麵」、嫩脆多汁的「澎湖絲瓜佐胡麻醬」等。而現煮餐檯則端出必嚐的人氣小吃「澎湖小卷麵線」與「海菜魚丸湯」，以費時熬煮的魚骨高湯為基底，前者的小卷鮮嫩彈牙，結合滑順細緻、吸飽湯汁的澎湖西衛手工麵線，鮮香四溢；後者以海菜的天然鮮甜搭配Q彈狗母魚丸，清鮮順口。中西熱食則有不容錯過的「燒烤澎湖牡蠣」，還有「酥炸澎湖紅新娘」、「花菜干燒海鮮」、「仙人掌醬海鮮燉飯」、「石鮔紅燒肉」、「風茹草燉雞湯」等。甜點部分也精彩，包含淋上自製仙人掌果醬的「仙人掌醬風茹茶梅凍」與「仙人掌醬奶酪」、「炸棗」、「仙人掌冰棒」等，更有「春一枝鮮果冰棒」以及用各式水果打造的檸檬塔、芒果慕斯、草莓慕斯等。50樓Café自助餐廳提醒，台北君悅酒店凱菲屋則是（8）日起至8月30日推出「凱菲屋．呷台南」美食活動，首度攜手臺南人氣名店「糯夫米糕」、「阿美嬤紅茶奶」及國宴指定暨米其林必比登推薦四連霸的「鮮蒸蝦仁肉圓」獻上招牌料理，同時由凱菲屋主廚胡政裕率領團隊復刻道地乾炒鱔魚意麵、現沖牛肉湯、海鮮鍋燒意麵及玉井愛文芒果冰等臺南代表性料理。糯夫米糕「招牌麻油豬軟骨米糕」有別於台南經典肉燥米糕，老闆傳承外婆手藝，透過「燉米糕」料理手法，嚴選台南後壁種植的長糯米（熟成舊米）、富含膠質的豬肩胛軟骨，經8小時燉煮後完美吸附麻油、米酒與脂香精華，入口糯香滿溢。而「鮮蒸蝦仁肉圓」則為國宴指定餐點暨蟬聯4年米其林必比登推薦，蝦仁肉圓特選台南善化溫體母豬胛心肉，揉合白蝦蝦仁於圓糯米之米漿清蒸，搭佐自製清甜柴魚醬油膏，風味誘人。另外，「阿美嬤紅茶奶」自1970年阿美嬤雜貨店的古早味紅茶起家，憑藉獨門煮茶配方與功夫底蘊，將阿薩姆紅茶及決明子與牛奶調和出獨有甘醇香氣尾韻，是傳三代的人氣老店。