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飯店出手後急變裝 警方鎖定直奔機場

廁所前一眼認出人 登機前20分鐘驚險攔截

印太戰略智庫執行長、日籍資深媒體人矢板明夫昨天在台中遭黑衣男子攻擊，警方不到4小時就在台中機場攔下正準備離境的中籍男子廖港發，並進一步掌握，廖嫌另有一名同夥於犯案前一天先行離台，且不排除在台還有人接應。警方今還原追查過程，尤其最後關鍵20分鐘、候機室廁所前的驚險一瞥，更讓辦案人員直呼「真的差一點就讓人跑了」。內政部長劉世芳今（7）日下午2時前往台中機場，頒獎表揚台中市警局、航警局及移民署等有功人員。台中市警局長吳敬田、移民署長林宏恩也首度公開說明案發始末，還原這場從飯店追到機場、幾乎與嫌犯擦身而過的緝捕行動。吳敬田指出，矢板明夫的演講行程早在5月30日就已敲定，廖嫌則在本月2日入境台灣，之後連續更換3間飯店住宿，平日外出以Uber代步，行蹤刻意低調。警方研判，他從入境到犯案前的行動模式相當可疑，疑似早有規劃。吳敬田表示，廖嫌昨日上午11時38分在飯店大廳，先自背後喊出「矢板先生」，確認身分後隨即動手，犯案後迅速搭車前往逢甲夜市購買衣物變裝，企圖混淆警方追查。由於廖嫌說話帶有明顯中國香港腔，警方第一時間即判斷他並非台灣人，犯案後極可能就近從台中機場潛逃出境，因此立即兵分多路，一方面追查其行蹤，一方面同步通報機場與相關單位協助攔查。移民署長林宏恩接著說明，昨天下午2時51分，廖姓嫌犯已持晶片護照完成自動通關；移民署則在下午2時55分，透過內政部跨機關通報平台接獲警示，得知有一名涉及傷害案的男子疑似準備出境。時間緊迫，嫌犯幾乎已踏進候機程序，攔截行動瞬間進入讀秒階段。更巧的是，當時一名移民署陳姓同仁正好在台中機場執行遣送移工勤務，而第六分局偵查隊小隊長恰巧與這名陳姓同仁是同學。小隊長得知對方人在機場，立刻將嫌犯照片傳給他，請他協助向移民署駐機場單位查詢，確認是否已有通關紀錄，意外成為全案能否及時攔人的關鍵轉折。林宏恩說，陳姓同仁當時正陪同移工前往登機門，途中剛好看見一名男子從候機室廁所走出。雖然對方犯案時穿的黑色上衣已換成白衣，但鞋子、身形特徵都與照片相符，他當下提高警覺，默默尾隨至登機門附近觀察，確認對方確實準備登機後，立刻通知同仁線上回溯比對資料。經查證後，移民署確認該男子正是廖嫌，隨即一邊增派人力在旁監控，一邊通知第六分局員警火速趕赴機場。待警方到場核對身分後，先將廖嫌帶離候機室控制行動。廖嫌當場坦承自己就是監視器畫面中的男子，待檢察官簽發拘票送達後，警方隨即將他帶回分局偵辦。吳敬田坦言，整起偵辦過程「非常緊急」，當警方將資料上傳通報平台時，廖嫌早已完成check in，準備搭乘下午3時35分飛往韓國釜山的班機。若不是小隊長同學憑著身材、鞋子及手臂刺青等細節，在候機室裡一眼認出人，整個追緝很可能只差20分鐘就功虧一簣。一旦廖嫌順利登機離台，案件恐怕將陷入追查困境，甚至可能就此石沉大海。