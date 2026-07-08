劇場導演洪千涵6日拿下臺北戲劇獎最佳導演獎，挺著9個月大的孕肚，與老婆曾睿琁、弟弟洪唯堯一起上台領獎，身為藝術工作者的3人，從沒想過會因為借精生子一事登上新聞版面，因為洪千涵肚子裡的寶寶，是由老婆的卵子和弟弟的精子作結合，許多網友熱議，「這是親上加親？」事實上，自從同性婚姻合法後，許多妻妻都到國外借精生子，KOL「兔女狼」就在國外成功受孕，目前育有1子。
洪千涵跟弟弟借精生子 引來熱議
洪千涵與曾睿琁是同性婚姻伴侶，而她肚子裡的寶寶，是跟弟弟洪唯堯「借精生子」所懷上的，與弟弟精子結合的，是曾睿琁的卵子，前衛的做法震驚各界，Threads上也引來諸多討論，「親上加親？」、「體內有弟弟的精子怪怪的」、「既是孩子的舅舅，也是孩子的爸爸」。還有人擔心合法與亂倫的問題。
律師余韋德也分析，由於洪千涵是在國外做的人工受孕，因此並不違法，只是案例特殊，才會引來討論。有許多妻妻網路名人也都是到國外借精生子，像是KOL「兔女狼」，她們在YouTube頻道中詳細記錄了到美國生小孩的經歷，如今她們育有可愛的兒子「恭禧」。也時常分享恭禧可愛的日常，他都稱兩位媽媽為「兔媽媽」、「狼媽媽」，親子互動相當可愛。
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洪千涵與曾睿琁是同性婚姻伴侶，而她肚子裡的寶寶，是跟弟弟洪唯堯「借精生子」所懷上的，與弟弟精子結合的，是曾睿琁的卵子，前衛的做法震驚各界，Threads上也引來諸多討論，「親上加親？」、「體內有弟弟的精子怪怪的」、「既是孩子的舅舅，也是孩子的爸爸」。還有人擔心合法與亂倫的問題。
律師余韋德也分析，由於洪千涵是在國外做的人工受孕，因此並不違法，只是案例特殊，才會引來討論。有許多妻妻網路名人也都是到國外借精生子，像是KOL「兔女狼」，她們在YouTube頻道中詳細記錄了到美國生小孩的經歷，如今她們育有可愛的兒子「恭禧」。也時常分享恭禧可愛的日常，他都稱兩位媽媽為「兔媽媽」、「狼媽媽」，親子互動相當可愛。