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國民黨主席鄭麗文上任後絲毫不避諱自己親中路線，過去更稱自己的論述才是主流民意，台灣有越來越多人認同自己是中國人。對此立委林俊憲表示，最新民調顯示只有2.5％，那就是少數中的少數，其中就屬鄭麗文最特殊，以前是標準極端台獨派，現在跑到國民黨，講的話又是另外一套。日本政治學者小笠原欣幸昨日引用政大選舉研究中心最新民調，結果顯示自我認同為「台灣人」的比例為63.1%，「既是台灣人也是中國人」為30.7％，自我認同「中國人」佔2.5％，而台灣社會的「中國人認同」早在25年前就降到個位數。2020年之後一直維持在2.5％，幾乎沒有變動。本次調查重點是，認同「中國人」的在鄭麗文的出現，是否會對民眾的「自我認同」產生任何影響，調查結果顯示，台灣的認同結構未發生變化。對此林俊憲說，鄭麗文提到很多台灣人都認同自己是中國人，其實以最新的民調只有2.5％，鄭麗文就是那少數中的少數。只是鄭麗文從過去走來最特殊，以前是標準的極端台獨派，外省人台獨掛裡數一數二最激進，現在跑到國民黨，講的話是另外一套。林俊憲表示，不管鄭麗文怎麼變化，其實對於自己生長土地的認同，這人自然而然就會越來越高。這是人的本性，愛這塊土地，愛我們的國家。現在鄭麗文變成極統、紅統形象，跟她站在一起像蔣萬安、韓國瑜，跟鄭麗文站在一起說不會怕是騙人的。國民黨的人也很清楚，保持距離以策安全，若即若離，鄭麗文是黨主席，不能完全不理他，所以最好就是在保持一定的距離以策安全。林俊憲說，相信這對於年底國民黨，不只是大選的影響，而是國民黨內勢力派系拉扯，現在鄭麗文異軍突起，變成一個新的極端形象，不管支持度多少，但是創造了極高的聲量，就會對其他國民黨的大頭產生壓制。林俊憲說，像是盧秀燕對2028有野心，但是在決定不選黨主席之後，幾乎所有社會關注度都在鄭麗文身上。盧秀燕就形同被嚴重的遺忘、邊緣化，鄭麗文帶來的傷害，這不是民進黨問題，而是國民黨內部的問題。