網美邵岱兒（Debbie）擁有英屬哥倫比亞大學（UBC）學霸光環，加上外貌姣好、身材惹火，多年前受邀上節目《綜藝玩很大》打開知名度，夏日炎炎，她日前在IG放上一張穿比基尼的照片，問粉絲是AI合成還是真人，有人大讚：「美成AI的真人！」
邵岱兒示範綁帶泳裝 問粉絲是AI還是真人
曝光的照片，地點在拉斯維加斯某豪華飯店，邵岱兒一頭及胸長髮濕漉漉，穿一件水藍色綁帶泳衣，傲人D罩杯上圍、無贅肉腰身和比例近乎完美的玉腿一覽無遺，她席地坐在游泳池邊，自然光灑在身上，讓平滑肌膚散發光澤，畫面賞心悅目。
邵岱兒寫下：「這是我還是AI？」粉絲爭相留言獻殷情：「我確定是妳，因為我見過本人」、「這是妳本人啊！因為妳比AI還美」、「不管是不是都漂亮」、「我都喜歡！」
邵岱兒世界名校畢業 港媒曾經專文報導
34歲邵岱兒畢業於英屬哥倫比亞大學金融系，多年前以天使臉孔、162公分身高、32D、23、32魔鬼體態，以及高學歷踏入演藝圈，後來跟經紀公司合約到期便淡出螢光幕，將事業重心投入自己的服飾與泳裝品牌，IG至今累積94萬追蹤數，連香港媒體都曾經專文報導。
資料來源：邵岱兒 Debbie IG
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曝光的照片，地點在拉斯維加斯某豪華飯店，邵岱兒一頭及胸長髮濕漉漉，穿一件水藍色綁帶泳衣，傲人D罩杯上圍、無贅肉腰身和比例近乎完美的玉腿一覽無遺，她席地坐在游泳池邊，自然光灑在身上，讓平滑肌膚散發光澤，畫面賞心悅目。
邵岱兒寫下：「這是我還是AI？」粉絲爭相留言獻殷情：「我確定是妳，因為我見過本人」、「這是妳本人啊！因為妳比AI還美」、「不管是不是都漂亮」、「我都喜歡！」
34歲邵岱兒畢業於英屬哥倫比亞大學金融系，多年前以天使臉孔、162公分身高、32D、23、32魔鬼體態，以及高學歷踏入演藝圈，後來跟經紀公司合約到期便淡出螢光幕，將事業重心投入自己的服飾與泳裝品牌，IG至今累積94萬追蹤數，連香港媒體都曾經專文報導。