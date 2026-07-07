但賽前多方外媒如《Polymarket》、《CBS》運彩專家卻認為，不僅是阿根廷獨贏賠率太低，且還有太過依賴球王梅西（Lionel Messi）的狀況，因而逆向思考，推薦下注「埃及 （+1.5）讓球勝」，屆時埃及即便輸1球，也能有不錯回報率。

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推薦一：正路思維（穩健型）：

推薦二：逆向思維（爆冷型）：

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽7月8日00點，將由阿根廷在美國亞特蘭大體育場（Mercedes-Benz Stadium）正面迎擊非洲勁旅埃及，雖然外界認為這是一場戰力懸殊差距的比賽，Opta甚至預測阿根廷擁有69.1%勝率、埃及僅12.3%、比和局18.6%還低，阿根廷小組賽以3戰全勝小組第一強勢晉級。但在32強賽中遭遇維德角強烈抵抗，險些爆出大冷門，一路激戰至延長賽才靠著第111分鐘的烏龍球，以3：2驚險晉級。雖然阿根廷目前11連勝已創隊史紀錄，且在世界盃決賽週連續10場不敗。不過，上場比賽防線兩翼暴露出的速度劣勢，已被各界放大檢視。戰術核心上依舊依賴梅西，本屆世界盃阿根廷至今攻入11球，梅西個人就包辦7球。主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）如何活化勞塔羅·馬丁尼斯（Lautaro Martínez）與阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）等其他進攻點，將是破防關鍵。至於埃及，在淘汰賽首輪與澳洲苦戰120分鐘1：1平手，最終於PK大戰中4：2險勝，創隊史首度闖進世界盃16強歷史紀錄，全隊氣勢同樣在高點。主要看點在於，埃及目前毫無壓力，因為每走一步都在改寫歷史。埃及進攻端完全由老將薩拉赫（Mohamed Salah）與馬爾穆什（Omar Marmoush）發動防守反擊。埃及非常擅長低位防守，並利用邊路速度直接撕裂對手前壓的防線。投注市場認為阿根廷勝券在握，勝率高達75%以上，且和局賠率開得相對高，代表市場偏向這場比賽在90分鐘內就能分出勝負。但值得注意的是，目前的讓分盤大約定在「阿根廷讓 1.5 球」，且阿根廷低水，意即賠率較低，約 +115，顯示外界雖然認為阿根廷必勝，但也預防埃及靠著頑強的低位防守將比分鎖死在1：0或2：1的比分。整體而言，埃及戰略相對清晰，他們在淘汰賽的唯一生存法則就是「拖」。利用嚴密的防守將比賽拖入延長賽甚至點球大戰，如同上一輪對澳洲一樣，這也是埃及最可能晉級的方式。阿根廷實力無庸置疑，但獨贏賠率太低，若想追求更好回報，市場多轉向「阿根廷讓 1.5 球」或「阿根廷上半場獨贏」。如果你相信薩拉赫能帶領埃及創造奇蹟，直接買埃及獨贏風險極高。較合理的策略是投注「埃及 (+1.5) 讓球勝」，意即埃及即便輸1球也算贏，或者押注「全場小2.5球」，賭埃及能成功限制阿根廷的火力、將局勢變得很沉悶。