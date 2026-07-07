我是廣告 請繼續往下閱讀

身高規格 人民幣售價 換算新台幣（約） 160 cm ¥15,800 約NT$69,500 165 cm ¥16,300 約NT$71,700 170 cm ¥16,800 約NT$73,900

主打成人親密消費的中國品牌「春水堂」近日推出全新仿真機器人伴侶，一舉將入場門檻大幅拉低至人民幣1.5萬元起，目前已在京東、天貓平台開放預售，最快8月1日起即可交貨，價格親民度引發市場關注。相較於動輒人民幣10萬元起跳的訂製級AI機器人，春水堂這次新品明顯是要搶攻大眾消費市場。新發表的仿真陪伴機器人共推出三款身高規格，分別為160公分、165公分及170公分，對應起售價依序為人民幣15,800元、16,300元及16,800元，價差並不算大。根據近期匯率（人民幣兌新台幣約1:4.4~4.5），換算後大致如下：這款機器人以「視覺看見、主動聊天、情感回應、記憶儲存、身體溫度與觸覺」作為核心賣點。官方強調，機器人共有16個主動自由度，全數集中於頭部與臉部表情呈現，使機器人在注視、微笑、轉頭及聆聽時，口型與眼神都能協調配合，展現出自然流暢的互動感，藉此解決過往機器人表情僵硬、容易嚇到使用者的痛點。在親密互動的核心部位，機器人內建5個觸覺感應器，能根據使用者觸摸的位置、持續時間、頻率與節奏，做出符合情境的肢體回應，互動細膩度大幅提升。這款次世代仿真伴侶機器人搭載「多模態情感大模型」，能整合雙目視覺、雙麥克風聽覺、觸覺、姿態、時間及歷史記憶等多重資訊，自主理解當下情境，實現主動式互動，不再只是被動回應指令。硬體規格方面，機器人採用具備高算力的RK3576晶片，並配備8GB RAM加64GB NAND儲存空間，以應付大量本地感知與決策運算需求。針對外界關注的隱私疑慮，官方特別強調，機器人的視覺畫面、聊天內容及觸覺回饋數據，皆僅在本地設備內運算處理，視覺影像不連網、記憶內容也不會上傳雲端，盼藉此消除消費者對個資外洩的疑慮。