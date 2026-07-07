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高雄市115年重陽敬老禮金預計自10月2日起發放，55至64歲原住民及65至89歲長輩發給1,500元、90至99歲發給5,000元、100歲以上人瑞發給10,000元，將有超過59萬長輩受惠，往年主要透過農漁會及郵局帳戶匯入禮金，或由區公所人員發送，今年新增台灣銀行等35家本國銀行轉帳服務，讓長輩及家屬有更多元、更便利的選擇。社會局表示，過去部分長輩反映未使用郵局帳戶，希望能增加其他金融機構帳戶選擇。為減少長輩奔波開戶、提升行政便利性，今年一口氣增加35家轉帳金融機構，以滿足長輩不同需求。社會局說明，115年符合重陽禮金發放對象，為民國50年12月31日前出生者、原住民民國60年12月31日前出生者，115年6月30日前設籍高雄，且9月18日前戶籍未遷出者。自即日起至7月31日民眾可直接至各區公所社會課或社會局申請。若不採存簿入帳，亦可至區公所領取或由區公所現金發放。對於超高齡社會來臨，社會局指出，市府除積極布建長照、社區照顧及高齡友善服務據點，更希望透過開放多元銀行帳戶轉帳，減少長輩在申辦福利過程中的不便，讓長輩領取禮金更加安心、快速。