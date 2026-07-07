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中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，地方衛生局今（7）日開罰中聯、福壽、福懋各300萬元。而衛福部長石崇良今日表示，除了中央針對中聯開出1億6520萬罰單，也是史上最高的金額。另外，南僑部分也會開罰，北市衛生局今日也說明，開罰南僑300萬元。針對中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市衛生局表示，調查南僑油脂事業股份有限公司針對「大豆油（原料油：S/B）」自主檢驗檢出苯駢芘不符規定，於6月10日向上游福壽實業股份有限公司通知原料異常。北市衛生局說明，因未依食品安全衛生管理法第7條第5項向衛生局通報，北市衛生局會依同法第47條開罰300萬元。北市衛生局今日續查核南僑油脂事業股份有限公司購自中聯公司之一級黃豆油已加工生產成7項產品，其中「南僑NEBOS機能性脂肪抹醬」及「王牌液態油炸專用油」2項產品為使用受影響大豆沙拉油比例達20%以上的加工產品，已下架回收。北市提醒消費者，應即刻檢視家中油品並停止食用有疑慮的產品，消費者如曾購買相關產品，可向福壽實業、福懋油脂及泰山企業辦理退換貨，妥善保留購買紀錄、發票單據及問題商品，以利未來辦理退費或求償，如有消費爭議，可撥打1950消費者服務專線尋求協助。