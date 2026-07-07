中華職棒富邦悍將今（7）日宣布簽下日本籍「育成洋將」山崎正義，是本季隊上第3位日籍洋將，山崎正義來台前，曾效力四國島聯盟plus的德島藍短襪隊，以後援投手角色在聯盟活躍，6月更達成生涯150場出賽。據日媒《高校野球ドットコム》報導，面對全新挑戰，山崎正義展現強烈企圖心，直言要展現「優異投球節奏」以及「三振能力」的兩大優勢，「我會以個人招牌的直球，搭配6種變化球，強勢、積極進攻好球帶。」
山崎正義長年擔任牛棚 獨立聯盟出賽累積150場
悍將今日公布簽下「育成洋將」山崎正義，是隊上繼鈴木駿輔、阿部雄大後，第3位日籍洋將。山崎正義在2022年高中畢業後加入德島隊，入隊第2年（2023年）即展露頭角，出賽39場繳出防禦率2.09、9次中繼成功與9次救援成功的佳績。隨後他將生涯最快球速提升至153公里，並以此速球為武器，在2024年出賽40場、2025年出賽47場，長年擔任德島隊牛棚的核心支柱。
本賽季山崎正義截至出賽21場、46.2局，防禦率1.35，拿下3勝6中繼4救援的成績，展現極高穩定度的投球內容，並在今年6月上旬達成了在四國獨立聯盟通算150場出賽的里程碑。
山崎正義手握6種球種 來台目標展現兩大優勢
據《高校野球ドットコム》報導，山崎正義從高中畢業入隊至今歷經5年，面對全新挑戰，展現強烈企圖心，「我想展現自己優質的投球節奏以及具備三振能力這兩個優勢。」山崎正義同時透露自己的配球策略，「我會以個人招牌的直球，搭配6種變化球，不斷去製造對投手有利的球數，並且始終保持強勢、積極進攻好球帶。」
報導中也指出，徳島隊本季人才輩出，山崎正義已經是隊上第3位成功輸出的選手，前2人是重返日職軟銀鷹的小林樹斗以及，韓職起亞虎當「亞洲外援」的白川惠翔。德島隊不僅創下連續13年有球員在日職選秀獲指名的紀錄，也成功源源不絕將選手送往各國職棒聯盟。
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悍將今日公布簽下「育成洋將」山崎正義，是隊上繼鈴木駿輔、阿部雄大後，第3位日籍洋將。山崎正義在2022年高中畢業後加入德島隊，入隊第2年（2023年）即展露頭角，出賽39場繳出防禦率2.09、9次中繼成功與9次救援成功的佳績。隨後他將生涯最快球速提升至153公里，並以此速球為武器，在2024年出賽40場、2025年出賽47場，長年擔任德島隊牛棚的核心支柱。
本賽季山崎正義截至出賽21場、46.2局，防禦率1.35，拿下3勝6中繼4救援的成績，展現極高穩定度的投球內容，並在今年6月上旬達成了在四國獨立聯盟通算150場出賽的里程碑。
山崎正義手握6種球種 來台目標展現兩大優勢
據《高校野球ドットコム》報導，山崎正義從高中畢業入隊至今歷經5年，面對全新挑戰，展現強烈企圖心，「我想展現自己優質的投球節奏以及具備三振能力這兩個優勢。」山崎正義同時透露自己的配球策略，「我會以個人招牌的直球，搭配6種變化球，不斷去製造對投手有利的球數，並且始終保持強勢、積極進攻好球帶。」
報導中也指出，徳島隊本季人才輩出，山崎正義已經是隊上第3位成功輸出的選手，前2人是重返日職軟銀鷹的小林樹斗以及，韓職起亞虎當「亞洲外援」的白川惠翔。德島隊不僅創下連續13年有球員在日職選秀獲指名的紀錄，也成功源源不絕將選手送往各國職棒聯盟。