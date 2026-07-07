我是廣告 請繼續往下閱讀

日籍媒體人矢板明夫赴台中演講後，遭一名持香港護照的中國籍廖姓男子揮拳攻擊當場濺血，警方火速展開追捕，發現嫌犯人在台中國際機場將飛往南韓，當場將人逮捕。對此，前香港深水埗區議會議員李文浩在社群發文表示，廖姓嫌犯曾因販毒遭判監禁50個月，質疑該名男子是被中國派來的，痛批「中共找黑道毒販過來打人」。李文浩指出，廖姓男子住在居住在深水埗白田邨詠，2016年因販賣毒品氯胺銅被捕，遭香港區域法院判監禁4年2個月；後又因與人在街上聚眾鬥毆，被判刑12個月。這次攻擊矢板明夫後就準備離境，行動性質與過去攻擊其他香港民主人士手法一樣，香港出發，犯後坐飛機逃走。李文浩大膽質疑，廖姓嫌犯根本是出獄後，被中共指使前來犯案的，因為7月正式上路的「民族團結進步促進法」，本質上就是為了跨國鎮壓做準備，目標就是針對所有在境外發表民主言論的人。呼籲任何持香港身份的人士，協助中共進行跨國鎮壓，必須會付出代價，「別以為你背後的香港政府可以保護你，正如前些日子在國外被捕的間諜，香港政府除了聲明，什麼都做不了。」