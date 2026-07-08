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▲張秀卿（如圖）演唱會宣布延期。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲「阿弟」蕭景鴻尊重唱片公司安排，希望颱風不要對台灣造成影響。（圖／記者嚴俊強攝）

張秀卿、盧廣仲和Energy成員阿弟（蕭景鴻）、Karencici都將在7月10日、11日舉辦演唱會，不過強颱「巴威」持續靠近台灣，從衛星雲圖上可看到，巴威又肥又大來勢洶洶，對於演唱會是否如期舉行，《NOWNEWS今日新聞》也整理出官方說法，給歌迷們參考。對於巴威颱風即將侵襲到台灣，將在7月11日開唱的蕭景鴻表示，「不希望颱風攪局，但如果真的對台灣造成影響，也會好好評估後續、看唱片公司怎麼做。」盧廣仲所屬的添翼音樂宣布，7月10日的場次延至7月13（一）晚上8點03分同時間、同場地舉行，而無法出席的粉絲可以全額退票。至於7月11日、12日的場次仍依原定計畫籌備中，將持續關注最新天氣資訊及政府公告。另外，華納音樂也宣布，Karencici原訂在7月10日舉行的《The Loser. 2026 Concert》演唱會，因為颱風的關係確定延後舉行，詳細的演唱會資訊跟時程公告，將會在近期公布。張秀卿11日的「辣妹駕到2」演唱會，原本邀請李子森、羅時豐、張芸京擔任嘉賓，不過為了粉絲和工作人員的安全，忍痛宣布延期，確切日期將另行公告。除了演唱會之外，週六還有台北電影節頒獎典禮，官方也表示，若宣布停班課，臺北中山堂也會休館，至於應變方法，仍在商討中。