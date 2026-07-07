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金管會今（7）日同意玉山金控以股份轉換方式取得三商美邦人壽100%股份申請案，預計合併基準日9月1日，但最後仍要以玉山金申報為準。同時，玉山金也出具聲明書，承諾三商壽保戶權益不受影響，保戶服務不中斷。同時，三商壽員工全數留用，並保障3年勞動權益不變。玉山金與三商壽分別於去（2025）年11月5日及今年1月23日召開臨時董事會及臨時股東會通過股份轉換案，轉換完成後三商壽將成為玉山金100％持股的子公司，玉山金於今年5月8日依相關規定向金管會提出申請，金管會今日完成審查。金管會表示，經審核此合併案符合金融控股公司法及保險法相關規定，且玉山金在維護三商壽保戶及員工權益、資金來源、財務健全性、具專業能力經營保險業，並長期經營承諾至少10年不能移轉對三商壽控制權，還有因應三商壽未來增資需求的財務能力等各方面，均屬符合。另外，玉山金也向金管會出具聲明書，承諾三商美邦人壽保戶權益將不受影響，確保保戶服務不中斷。至於員工權益部分，玉山金亦表示全數留用，保障3年內勞動權益不會改變，並維持原來的制度。截至今年5月底，三商壽內外勤員工共計1萬0304人，其中外勤業務員有8713人。玉山金董事長黃男州日前也表示，若一切順利，三商壽預計第3季底前併入玉山金，年底前更名為「玉山人壽」。根據金管會統計，截至今年第1季，三商壽保戶數245.2萬人，有效保單1003.8萬件。