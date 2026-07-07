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佀廣洋仍具當選實力？黃暐瀚：桃園藍到發亮

真負責早就退選！黃暐瀚：事情燒到遮掩不住

黃暐瀚：佀廣洋不會退選，而且很可能會當選

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入2026桃園市議員選戰後，因接連遭爆料涉及校園霸凌、球板簽賭等爭議，神隱多日後終於在6日公開道歉，承認部分過往行為並向受影響者致歉，但未宣布退出選戰。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，佀廣洋不僅不會退選，甚至還「很可能會當選」，直言這就是政治的現實。黃暐瀚在政論節目《台灣ON AIR》表示，桃園向來是國民黨的重要票倉，政治版圖甚至比台北市更藍，「藍到發亮」。目前桃園6席區域立委多由國民黨拿下，市長也是國民黨籍的張善政，而佀廣洋的母親萬美玲更是現任立委，在這樣的政治環境下，他認為樁腳們僅將事件視為「孩子年少不懂事」，道歉後便翻頁過關了。黃暐瀚指出，佀廣洋此次出面道歉，主要目的就是希望讓事件告一段落。他接著分析，以桃園市議員選舉所需票數來看，只要取得約8%的支持度，就有相當大的機會當選，而佀廣洋目前就具備這樣的實力。黃暐瀚認為，如果佀廣洋真的認為自己的爭議已經嚴重到不適合繼續參選，那麼除了公開道歉之外，理應同步宣布退選；既然沒有這麼做，就代表團隊仍評估選情可控。他同時也指出，如果選情穩到完全不受影響，那佀廣洋根本不用道歉，正因事件持續延燒，地方黨部與黨中央也遲遲未正面處理，直到輿論壓力擴大，才不得不出面回應。黃暐瀚提到，上週已有媒體前往立法院堵訪萬美玲，希望她回應兒子的爭議，但萬美玲始終未正面答覆。他直言，萬美玲其實也可以表明「孩子已成年，參選是他自己的決定」，但最終仍選擇沉默。黃暐瀚指出，如今因為整起風波已燒到各大媒體都密集報導，已到了無法再迴避的程度，因此才決定向社會致歉，希望平息爭議。談及佀廣洋是否可能退出選戰，黃暐瀚直言答案是「不會」，甚至認為他最終仍有很高機率順利當選，這就是政治現實。他認為，只要完成道歉程序，對不少支持者而言，事件便等於「翻頁」。至於此事是否會衝擊萬美玲2028年的政治布局，黃暐瀚則是搖頭表示，萬美玲未來很可能成為國民黨布局桃園市長的重要人選。最後，黃暐瀚也坦言，真正受到傷害的受害者與事件相關當事人，當然很難因一句道歉就釋懷；但對許多未直接接觸事件的民眾而言，未必了解整起事件始末，因此如今網路上仍可看到不少替佀廣洋加油、力挺的聲音。