強烈颱風巴威持續逼近台灣，據中央氣象署最新預報資料，颱風將在 7 月 10 日（五）至 11 日（六）對台灣影響最顯著。受到颱風及其外圍環流的雙重夾擊，北部地區預計將迎來猛烈的豪大雨，極易導致大漢溪、新店溪及基隆河等主要河川水位暴漲。為此，台北市隨時可能針對各處河濱疏散門啟動「只出不進」的緊急管制措施，北市停車管理工程處也特別呼籲，將愛車停放在堤外的車主務必提高警覺，密切留意最新水情與通知，提早做好撤離準備。
巴威來勢洶洶！停管處點名「4大低窪堤外場」全面戒備
面對強颱巴威帶來的潛在洪汛威脅，部分地勢較為低窪的堤外停車場已被列為重點防範區域。停管處特別點名位於士林區的三腳渡堤外平面停車場、劍潭抽水站堤外停車場、通河西街 1 段平面停車場，以及百齡左右岸堤外停車場。
停管處指出，這些區域在過去的颱風汛期中，往往是最快面臨積淹水考驗的地點。停管處提醒經常停放於上述地點的車主，切勿抱持觀望心態，應隨時注意最新氣象動態，並在風雨擴大前主動將車輛駛離，以免造成無法挽回的財產損失。
別跟荷包過不去！逾期未撤最高可依《水利法》強制裁罰
每逢颱風大雨，總有車主因資訊落後或心存僥倖，導致車輛受困堤外甚至滅頂。停管處強調，當防災應變中心下達疏散門關閉指令後，仍滯留於堤外的車輛將會面臨強制拖吊。這不僅僅是車輛泡水、負擔拖吊費的風險，更會因為違反《臺北市公園管理自治條例》及中央《水利法》的相關規定，面臨政府依法開立的行政裁罰。因此，及時撤離車輛不僅是保護財產的安全牌，更是避免荷包失血的必要舉動。
守護愛車只要2步驟！防汛簡訊免費註冊攻略
為了幫助市民更早掌握撤離先機，停管處大力推廣「防汛通知服務」。車主們只需動動手指，前往停管處官方的「停車查詢一站式服務網站」，或直接用手機掃描各堤外停車場防汛告示牌上的 QR Code，就能以流暢的兩步驟輕鬆完成免費防汛簡訊註冊：
第一步：登錄資料、通過簡訊驗證
進入網站的「車主專區」後，點選「車主註冊」功能。依照網頁引導依序填入您的手機號碼、車主姓名、車牌號碼等核心資料。隨後系統會發送一組驗證碼至您的手機，輸入完成後即可順利開通車主帳戶，並可自由選擇接收管道，包含純簡訊、Email，或是雙管齊下的「簡訊加上 Email」通知。
第二步：勾選停放的停車場歸屬
註冊完成後，最後一項關鍵動作是挑選您最常停放的場域類別。系統將範圍劃分為「一般堤外停車場」以及「特定低窪場域（如三腳渡、劍潭抽水站、百齡橋堤外足球場旁一二場）」。完成勾選後，只要北市防災應變中心發布最新疏散門指令，系統就會在第一時間將「疏散門只進不出」、「疏散門關閉、堤外拖吊」以及後續的「紅黃線開放管制、疏散門開啟」等即時訊息直接推送到您的手機。這項便利的智慧防汛防護網完全免費，只需花1分鐘即可完成，就能免於財損。
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面對強颱巴威帶來的潛在洪汛威脅，部分地勢較為低窪的堤外停車場已被列為重點防範區域。停管處特別點名位於士林區的三腳渡堤外平面停車場、劍潭抽水站堤外停車場、通河西街 1 段平面停車場，以及百齡左右岸堤外停車場。
停管處指出，這些區域在過去的颱風汛期中，往往是最快面臨積淹水考驗的地點。停管處提醒經常停放於上述地點的車主，切勿抱持觀望心態，應隨時注意最新氣象動態，並在風雨擴大前主動將車輛駛離，以免造成無法挽回的財產損失。
每逢颱風大雨，總有車主因資訊落後或心存僥倖，導致車輛受困堤外甚至滅頂。停管處強調，當防災應變中心下達疏散門關閉指令後，仍滯留於堤外的車輛將會面臨強制拖吊。這不僅僅是車輛泡水、負擔拖吊費的風險，更會因為違反《臺北市公園管理自治條例》及中央《水利法》的相關規定，面臨政府依法開立的行政裁罰。因此，及時撤離車輛不僅是保護財產的安全牌，更是避免荷包失血的必要舉動。
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為了幫助市民更早掌握撤離先機，停管處大力推廣「防汛通知服務」。車主們只需動動手指，前往停管處官方的「停車查詢一站式服務網站」，或直接用手機掃描各堤外停車場防汛告示牌上的 QR Code，就能以流暢的兩步驟輕鬆完成免費防汛簡訊註冊：
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第二步：勾選停放的停車場歸屬
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