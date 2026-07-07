強烈颱風巴威持續逼近台灣，據中央氣象署最新預報資料，颱風將在 7 月 10 日（五）至 11 日（六）對台灣影響最顯著。受到颱風及其外圍環流的雙重夾擊，北部地區預計將迎來猛烈的豪大雨，極易導致大漢溪、新店溪及基隆河等主要河川水位暴漲。為此，台北市隨時可能針對各處河濱疏散門啟動「只出不進」的緊急管制措施，北市停車管理工程處也特別呼籲，將愛車停放在堤外的車主務必提高警覺，密切留意最新水情與通知，提早做好撤離準備。

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巴威來勢洶洶！停管處點名「4大低窪堤外場」全面戒備

面對強颱巴威帶來的潛在洪汛威脅，部分地勢較為低窪的堤外停車場已被列為重點防範區域。停管處特別點名位於士林區的三腳渡堤外平面停車場劍潭抽水站堤外停車場通河西街 1 段平面停車場，以及百齡左右岸堤外停車場

停管處指出，這些區域在過去的颱風汛期中，往往是最快面臨積淹水考驗的地點。停管處提醒經常停放於上述地點的車主，切勿抱持觀望心態，應隨時注意最新氣象動態，並在風雨擴大前主動將車輛駛離，以免造成無法挽回的財產損失。

▲本週五、六受到巴威颱風影響，北部地區預計將迎來猛烈的豪大雨，北市停管處隨時可能針對各處河濱疏散門啟動「只出不進」的緊急管制措施。（圖／北市停管處）
▲本週五、六受到巴威颱風影響，北部地區預計將迎來猛烈的豪大雨，北市停管處隨時可能針對各處河濱疏散門啟動「只出不進」的緊急管制措施。（圖／北市停管處）
別跟荷包過不去！逾期未撤最高可依《水利法》強制裁罰

每逢颱風大雨，總有車主因資訊落後或心存僥倖，導致車輛受困堤外甚至滅頂。停管處強調，當防災應變中心下達疏散門關閉指令後，仍滯留於堤外的車輛將會面臨強制拖吊。這不僅僅是車輛泡水、負擔拖吊費的風險，更會因為違反《臺北市公園管理自治條例》及中央《水利法》的相關規定，面臨政府依法開立的行政裁罰。因此，及時撤離車輛不僅是保護財產的安全牌，更是避免荷包失血的必要舉動。

守護愛車只要2步驟！防汛簡訊免費註冊攻略

為了幫助市民更早掌握撤離先機，停管處大力推廣「防汛通知服務」。車主們只需動動手指，前往停管處官方的「停車查詢一站式服務網站」，或直接用手機掃描各堤外停車場防汛告示牌上的 QR Code，就能以流暢的兩步驟輕鬆完成免費防汛簡訊註冊：

第一步：登錄資料、通過簡訊驗證

進入網站的「車主專區」後，點選「車主註冊」功能。依照網頁引導依序填入您的手機號碼、車主姓名、車牌號碼等核心資料。隨後系統會發送一組驗證碼至您的手機，輸入完成後即可順利開通車主帳戶，並可自由選擇接收管道，包含純簡訊、Email，或是雙管齊下的「簡訊加上 Email」通知。

第二步：勾選停放的停車場歸屬

註冊完成後，最後一項關鍵動作是挑選您最常停放的場域類別。系統將範圍劃分為「一般堤外停車場」以及「特定低窪場域（如三腳渡、劍潭抽水站、百齡橋堤外足球場旁一二場）」。完成勾選後，只要北市防災應變中心發布最新疏散門指令，系統就會在第一時間將「疏散門只進不出」、「疏散門關閉、堤外拖吊」以及後續的「紅黃線開放管制、疏散門開啟」等即時訊息直接推送到您的手機。這項便利的智慧防汛防護網完全免費，只需花1分鐘即可完成，就能免於財損。

▲停管處大力推廣「防汛通知服務」，前往停管處官方的「停車查詢一站式服務網站」，就能以流暢的兩步驟輕鬆完成免費防汛簡訊註冊。（圖／台北市停車管理工程處）
▲停管處大力推廣「防汛通知服務」，前往停管處官方的「停車查詢一站式服務網站」，就能以流暢的兩步驟輕鬆完成免費防汛簡訊註冊。（圖／台北市停車管理工程處）

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...