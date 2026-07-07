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▲中台世界博物館今（7）日舉辦特展預覽記者會，由館長見諶法師與各界來賓共同啟動展覽。（圖／博物館提供）

▲曾獲WCA世界小丑大賽冠軍的天馬戲創作劇團帶來跨界馬戲演出，（圖／博物館提供）

▲特展預覽記者會上，埔里在地曼暉舞蹈團帶來精彩演出、（圖／博物館提供）

歡慶建館十週年，中台世界博物館於8月4日起推出長達9個月的十週年特展《一座博物館的誕生：藝術化世十年探索與實踐》，首度以展覽形式完整公開建館歷程、策展理念與幕後故事，透過文物、影像、互動裝置及數位科技，帶領觀眾回顧博物館十年來在佛教藝術典藏、研究、展示與教育推廣上的發展軌跡。中台世界博物館今（7）日舉辦特展預覽記者會，由館長見諶法師與各界來賓共同啟動展覽。館方表示，博物館秉持創辦人惟覺安公老和尚「藝術化世」理念，自成立以來持續推動佛教藝術保存與文化教育，希望讓藝術成為民眾接觸佛法與文化的重要媒介。見諶法師指出，博物館十年來獲得佛教界與博物館學界支持，在典藏、研究及展示等面向持續精進。本次特展除回顧十年成果，更希望讓民眾了解興建佛教博物館的初心，以及文化保存與藝術推廣背後投入的心力，進一步認識「藝術化世」理念的實踐歷程。展覽規劃多項互動體驗，包括運用體感科技重新演繹《西方淨土變》拓片，打造沉浸式觀展體驗；另設置互動式十年年表，以多媒體呈現歷年重要展覽、研究成果及活動紀錄，並安排「今昔對比打卡」、「打光體驗」及「博物館任務中」等互動遊戲，提升觀展趣味，適合親子及不同年齡層參與。館方表示，未來將持續推動平權共融，打造更友善的參觀環境，除照顧高齡者與身心障礙族群外，也將規劃親子展區，期望讓博物館成為不同世代共享的文化教育平台。記者會同步安排多場表演，包括埔里在地曼暉舞蹈團演出、曾獲WCA世界小丑大賽冠軍的天馬戲創作劇團帶來跨界馬戲演出，以及國光劇團演出新創京劇《天女散花》精彩片段。國光劇團表示，《天女散花》由藝術顧問王安祈重新編創，在保留經典唱段與歌舞特色外，首度加入維摩詰與文殊菩薩「問病談法」情節，賦予作品更深厚的佛法內涵與當代詮釋。導演彭俊綱表示，希望透過戲曲藝術呈現佛教智慧，讓觀眾在欣賞傳統表演藝術之餘，也能感受佛教文化的精神與意涵。十週年特展系列活動於8月4日開展，至2027年5月23日。其間，中台世界博物館將於8月8日、9日下午2時安排國光劇團完整演出《天女散花》，上午10時並舉辦專題講座，透過展覽與表演藝術相互呼應，展現博物館十年深耕文化教育與佛教藝術推廣的成果，並為下一個十年揭開新篇章。