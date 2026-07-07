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日本媒體人矢板明夫6日在台中演講後遭襲濺血，警方於機場攔截企圖潛逃的33歲中國籍港男廖港發；總統府今（7）日表示，這是中國實施《民族團結進步促進法》後，第一起在台灣發生跨國鎮壓的暴力脅迫案件。對此，國民黨團書記長林沛祥表示，不要預設立場，應讓警方做出應有的調查，不然對於案件發展或任何後續，都極為不利。矢板明夫昨在台中演講後，遭一名持有香港護照的33歲中國籍廖姓男子揮拳攻擊，經警方追查發現，該名男子早有預謀，不僅提前飯店踩點，犯案後更火速搭計程車直奔機場；總統府發言人郭雅慧表示，這起案件是中國在實施《民族團結進步促進法》後，第一起在台灣所發生跨國鎮壓的暴力脅迫的案件，「我們要表達嚴厲譴責」。對此，林沛祥7日指出，「我們不要預設立場」，讓警方去做調查，不過據他了解，這個男子據說是認錯人了，「那我也不知道他把矢板明夫跟哪一位他的仇人或名人把他們連接在一起」。林沛祥說，他相信警方的調查，而且他一向認為「不要去預設任何立場，除非有任何可以明確的說這跟本案有關，不然如果去做任何的預設立場，其實對於整個案件的發展，或對於任何後續都是極為不利的。」