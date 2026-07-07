桃園國際機場今（2026）年上半年旅運量逾2,578萬人次，較2019年同期成長6%、較2025年同期成長9%，顯示國際旅運動能已穩健超越疫情前水準。暑假旅運高峰預估平均每天有逾750架次，寫下新高，一舉超過去年跟疫情前水準。
桃機公司表示，在今年暑期旅運高峰期間，預估7、8月航班起降合計約4.6萬架次，平均每日逾750架次，超越2019年及2025年同期水準。機場公司協調人力調度與航廈動線管理，確保服務品質，同時建議旅客於暑假尖峰期間提前3小時抵達機場，善用網路報到、自助行李託運、e-Gate自動通關等服務，並可透過官方網站及APP線上掌握安檢等候即時狀況。
旅客出發前應確認護照效期及目的地入境規定；暑期出遊請留意常見攜帶物品規範：傳統打火機每人限帶1枚，應隨身攜帶、禁止託運，防風及藍焰打火機則無論隨身或託運均禁止攜帶；含有鋰電池的手持式電風扇應隨身攜帶，禁止託運；行動電源以2個為限並須隨身攜帶，飛行途中不得使用及充電。託運行李請留意保護套、包膜、綁繩及吊牌是否牢固，行李綁帶應穿過提把固定，避免鬆脫或過長影響輸送作業。
我是廣告 請繼續往下閱讀
旅客出發前應確認護照效期及目的地入境規定；暑期出遊請留意常見攜帶物品規範：傳統打火機每人限帶1枚，應隨身攜帶、禁止託運，防風及藍焰打火機則無論隨身或託運均禁止攜帶；含有鋰電池的手持式電風扇應隨身攜帶，禁止託運；行動電源以2個為限並須隨身攜帶，飛行途中不得使用及充電。託運行李請留意保護套、包膜、綁繩及吊牌是否牢固，行李綁帶應穿過提把固定，避免鬆脫或過長影響輸送作業。