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72歲「歌壇大姐大」台語歌后陳盈潔近年健康狀況備受關注，日前更屢次傳出病危消息。長年關懷資深藝人的桂田文化藝術基金會執行長楊貴媚今（7）日出席基督教救助協會與7-ELEVEN合作的「1919食物銀行－救助套餐」年度公益代言人活動時，談到陳盈潔最新病況，坦言她目前「整個失能」，雖然眼睛仍會看著人，卻已無法說話，也無法行動，令人相當不捨。楊貴媚表示，自己原本和陳盈潔並沒有合作過，「她是歌手，我是演員，只是在以前綜藝、秀場節目有碰過。」直到陳盈潔住院後，基金會開始前往探視，彼此才有更多接觸。她回憶，前往醫院探望時，陳盈潔的姊姊會在旁輕聲說：「楊貴媚來看妳了。」這時陳盈潔的眼神會望向自己，「她眼睛是會看我的，但是沒有什麼表情。」楊貴媚透露，大約上上個月才去探視過兩次，當時身上還沒有現在這麼多管路。至於是否如音樂人許常德所傳病況嚴重，楊貴媚坦言：「有。」她表示，目前外人已無法判斷陳盈潔是否還有清楚意識，「她會看人，可是她不能表達、不能說話，也不能行動，整個失能。」楊貴媚也透露，目前陳盈潔主要由姊姊、哥哥、弟弟輪流到醫院照顧，另有專業看護全天協助，她也稱讚看護把陳盈潔照顧得很好。她指出基金會自陳盈潔住院後便持續關懷家屬，除了提供經濟上的支持，也會了解家人是否有急難救助、輔具或其他照護需求，希望能盡可能分擔照顧壓力。她也提到，過去照顧袁惟仁時也是相同模式，「希望可以替他的家人分擔一點。」她也感嘆「人一輩子就這樣，人可以做、能做，就去做，也許有一天自己也需要別人的幫助，如果有一天能得到幫助，我也會很感謝。」