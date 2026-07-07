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日本茨城縣古河市發生一起駭人虐待案件。一名49歲女子櫻井政惠涉嫌在住處以針線縫合42歲同居女子的上下嘴唇，導致對方無法開口說話。受害女子隔天趁嫌犯外出時逃離住處，跑進附近店家遞出寫有「請救救我」的紙條求助，事件才因此曝光。警方獲報後已依傷害罪嫌逮捕櫻井，並持續調查是否涉及非法監禁及其他不法情事。綜合日本媒體報導，案件發生於6月29日下午1時30分左右。櫻井政惠疑似在住處內使用穿有線的針，多次縫合受害女子的上下嘴唇，造成對方嘴部受傷，無法正常說話。受害女子在遭縫合嘴唇後，因極度恐懼未能立即逃離。直到隔天6月30日，她趁櫻井外出或不注意時離開住處，前往附近店鋪求救。店員回憶，當時受害女子神情驚恐、身體顫抖，進入店內後沒有說話，只遞出一張寫著「請救救我」的紙條。店員隨即發現女子嘴巴遭縫住，立即報警處理。受害女子隨後被送醫治療，經處置後目前已無生命危險。她向警方表示，自己自2025年4月起便與櫻井同住，期間多次遭到虐待，但因長期對櫻井心生恐懼，即使受傷也不敢立刻逃跑，只能等待機會脫身，「我害怕櫻井，所以沒辦法立刻離開」。附近居民受訪時也透露，過去約一個月內，曾多次看見受害女子在深夜至清晨獨自蹲坐在屋外，有時甚至停留數日。另有鄰居表示，櫻井住處平時常有多名成年人進出，但幾乎不與周邊居民往來，案件曝光後讓附近住戶相當震驚。警方於7月6日逮捕櫻井政惠，目前先依傷害罪嫌偵辦。由於受害女子供稱長期遭受虐待，警方也懷疑全案可能涉及非法監禁，正在進一步釐清兩人關係、犯案動機，以及是否還有其他受害者或相關不法行為。目前警方尚未公布櫻井是否認罪，相關調查仍在進行中。