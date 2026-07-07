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▲《綜藝新時代》今舉辦記者會，主持人籃籃宣布請辭，加入李雅英（左一）、檸檬（右一）兩位啦啦隊女神。（圖／民視提供）

男星阿翔（陳秉立）日前遭爆斥資近7000萬搬到松山豪宅，並換上348萬起跳的BMW純電休旅車，財力驚人！今（7）日本人受訪時表示：「謝謝大家關心！」透露年輕時開始打拚，錢都交給老婆管理，租了七年的房子才終於買新房，至於車子則為二手車。而阿翔主持《綜藝新時代》8年，透露從沒談過加薪，「現在能有工作我都非常珍惜，謝謝大家給我們機會。」阿翔日前被週刊爆料，今年初開始多次出入位於松山區的新家，根據實價登錄該地區房價每坪約110萬元，因此粗估阿翔新家應該要台幣7000萬左右，此外他還開著要價348萬起跳的BMW接送妻小，看似財力雄厚。對此，阿翔今出席《綜藝新時代》記者會，表示年輕時開始努力工作賺錢，把錢都交給老婆管理，他現場也澄清不是最近買房，「之前七年都在租屋，好幾年前老婆終於看到喜歡的才買，再加上小孩學區關係。」此外，阿翔透露家裡事情大多都由老婆決定，也因為小孩長大了想換大一點的車，但買的是二手車。主持《綜藝新時代》8年被問到是否有加薪？對此阿翔笑回：「沒提醒我都忘了！現在能有工作我都非常珍惜，謝謝大家給我們機會。」而記者會上，籃籃宣布請辭，加入李雅英、檸檬兩位啦啦隊女神，阿翔透露兩人剛加入時就跟他們講：「我們節目很累，你們要撐住！」直言即使現在7、8月團隊仍要上山下海，把台灣最美的人事物都帶給觀眾們。李雅英、檸檬接任主持後，目前已錄了三集，阿翔也誇讚檸檬「有企圖心、好奇心，什麼事都勇於挑戰」，至於李雅英則是啦啦隊界的天使，從啦啦隊表演、發行單曲，到現在挑戰人生第一個主持節目，人生不斷突破以及挑戰，並期待兩人為節目帶來新氣象。