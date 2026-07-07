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緬甸詐騙園區內部驚人作業細節近日曝光！一名遭誘拐至當地的印度籍男子薩菲爾爆料，園區內竟能讓一名員工同時扮演數十個不同身分，單月鎖定目標人數高達5萬人，受害範圍遍及全球17個國家，手法之猖獗令人咋舌。更駭人的是，據報美國富商馬斯克旗下的衛星網路服務「Starlink」，竟成為當地詐騙園區最主要的網路來源之一。這名印度籍男子透露，自己在緬甸妙瓦底附近的一處詐騙園區內，被迫使用多個假帳號，同時與超過百名對象進行對話互動。園方甚至要求員工必須在短短4天內，讓對方對自己產生情感依賴，接著再一步步誘導對方掉入詐騙陷阱，整套流程相當縝密且冷血。他進一步描述，園區內部運作模式幾乎如同生產線一般，主管手持電擊棒在旁全程監督員工進度，一旦表現未達到標準，隨時可能遭到暴力毆打，工作環境相當恐怖。根據他偷偷帶出的內部資料顯示，園區鎖定的受害目標遍布多國，包括土耳其、伊拉克、俄羅斯、德國、阿根廷等地，行騙範圍極為廣泛。調查進一步發現，該詐騙園區所使用的操作軟體，主要依賴AI工具「Gemini」及「ChatGPT」，用來自動生成聊天回覆、塑造虛假人物角色，並提供涵蓋上百種語言的即時翻譯功能，讓詐騙集團得以無語言障礙地鎖定全球各地受害者，效率驚人。這名印度籍男子最終透過中間人協助，砸下50萬盧比（約新台幣16.4萬元）贖金，才順利脫離詐騙園區、重獲自由。