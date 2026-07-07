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台中捷運暑假跨界出奇招！中捷攜手知名VTuber品牌「子午計畫」推出「子午捷伴2.0－捷然心動」聯名活動，自7月1日登場以來掀起朝聖狂熱。台中捷運公司今（7）日公布首波亮眼成績：活動前5日全線累計運量衝破26萬人次，較去年同期大幅成長24.76%，創下歷史同期新高！ 此外，首批1,500張聯名一日旅遊票秒殺完售，周邊商品營業額更一舉突破250萬元，成功將流行文化轉化為實質的公共運輸運量與消費經濟。中捷公司表示，今年「子午捷伴2.0」體驗全面升級，聯名版圖擴大至北屯總站、松竹站、市政府站及高鐵台中站等7座主題車站。現場除了設有等身比例人形立牌、疊色集章活動外，更推出專屬VTuber車站廣播、主題進站音樂與聯名彩繪列車，打造全方位的沉浸式搭乘體驗，成功吸引全台粉絲在暑假一開端就湧入台中朝聖。根據中捷統計，活動期間各主題車站運量均呈爆發式成長。其中「北屯總站」表現最為亮眼，運量較去年同期暴增94.18%，幾乎翻倍成長，增幅高居各站之冠；而松竹站、文心崇德站、文心中清站及文心森林公園站，運量也同步增長39%至42%，展現強勁的動漫IP效應。許多外縣市粉絲特地起大早、攜帶應援周邊前來打卡。參與活動的陳同學興奮表示，一進站就能聽到最愛的VTuber廣播，搭配彩繪列車，簡直像在看實體展覽！在地市民也稱讚，這次活動讓平實的交通工具變得有趣，也讓人重新認識台中各車站的特色。中捷公司總經理朱來順指出，「子午捷伴2.0」在短短5天內獲得熱烈回響，充分證實公共運輸與流行文化跨界合作的巨大效益。未來中捷將持續結合文創、觀光與特色IP，讓捷運不僅是通勤工具，更是展現台中城市魅力與創意的重要平台。中捷公司提醒，「子午捷伴2.0－捷然心動」活動將一路持續至9月30日，歡迎全台民眾把握暑假，前來台中體驗這場結合視覺、聽覺與互動的跨次元捷運之旅。