越捷航空宣布，為慶祝夏日旅遊旺季，於今（7）日開跑，將至7月9日推出為期三天的限定優惠活動，提供Eco經濟艙機票最低 0 元起（未含稅金與相關費用），並推出使用優惠代碼 SALE77 預訂 Deluxe 及 SkyBoss艙等，可享基本票價8折優惠，適用於越捷航空台灣航線及其他航點。
越捷航空提到，此次Eco經濟艙機票最低 0 元起之優惠，包含從台北、台中及高雄出發航班，前往越南熱門目的地，包括河內、胡志明市及富國島，享受超值旅遊體驗。優惠適用於2026年8月15日至2027年3月31日期間出發的航班（不適用於國定假日及旅遊旺季，並視市場狀況調整）。
Eco 優惠票可透過越捷航空官方網站 或「Vietjet Air」app預訂；Deluxe 與 SkyBoss 艙等 8 折優惠則適用於越捷航空所有銷售通路。
此外，越捷航空也針對部分越南國內航線推出 Eco 艙等特別優惠。除了超值票價外，Deluxe 豪華經濟艙結合價格優勢與更多彈性服務，包括最高 20 公斤託運行李額度、免費選擇座位，以及彈性更改行程服務（須符合相關條件）。
國泰航空也有優惠活動 最優72折
傳統航空也有優惠，國泰航空宣布推出「夏季精選航點優惠」，即日起至7月22日，精選全球 54 個熱門航點，限時機票特惠最優72 折起，為飛往洛杉磯、舊金山的航班經濟艙之折扣，而國人最常旅遊的日本也有經濟艙85折之優惠。
國泰航空此次「夏季精選航點優惠」，涵蓋香港、日本、歐洲、北美、紐澳及中東等多元目的地。活動時間為即日起至7月22日止，旅客於國泰航空官網預訂指定航點機票，即可享有專屬折扣，飛往香港6696元起、日本1萬2672元起、歐洲2萬7347元起。本次優惠的出發期間最長可至2027年3月31日。
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此外，越捷航空也針對部分越南國內航線推出 Eco 艙等特別優惠。除了超值票價外，Deluxe 豪華經濟艙結合價格優勢與更多彈性服務，包括最高 20 公斤託運行李額度、免費選擇座位，以及彈性更改行程服務（須符合相關條件）。
國泰航空也有優惠活動 最優72折
傳統航空也有優惠，國泰航空宣布推出「夏季精選航點優惠」，即日起至7月22日，精選全球 54 個熱門航點，限時機票特惠最優72 折起，為飛往洛杉磯、舊金山的航班經濟艙之折扣，而國人最常旅遊的日本也有經濟艙85折之優惠。
國泰航空此次「夏季精選航點優惠」，涵蓋香港、日本、歐洲、北美、紐澳及中東等多元目的地。活動時間為即日起至7月22日止，旅客於國泰航空官網預訂指定航點機票，即可享有專屬折扣，飛往香港6696元起、日本1萬2672元起、歐洲2萬7347元起。本次優惠的出發期間最長可至2027年3月31日。