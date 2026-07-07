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韓國股市週二重挫，儘管三星電子財報大好，但市場對資本支出和需求擔憂，股價一度重挫10%，競爭對手SK海力士同樣大跌，加上這兩檔的槓桿ETF加劇跌幅，導致韓股一度熔斷。摩根士丹利稍早也警告投資人減少記憶體相關持股。在三星電子以及SK海力士等科技股領跌下，韓國綜合指數開低，指數一度摜破7400點，跌幅超過8%，一度觸發熔斷，這也是今年第六次韓股熔斷，終場跌4.91%，收7656.32點。根據朝鮮日報報導，投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）最新報告指出，半導體類股的獲利成長動能稍觸頂，因此建議投資人減少記憶體相關持股，受影響個股包括三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）以及美光（Micron）。大摩在前一日發送給客戶的報告中指出：「我們研判，先前以半導體為核心的狹幅上漲趨勢正走向尾聲，市場正進入領漲類股逐漸擴大（輪動）的階段。」大摩認為Meta 宣布對外出售剩餘 AI 算力的舉動，被視為這波轉折點的開端，大摩認為，一旦巨頭開始放慢投資成長的步伐，市場對半導體獲利表現的預期也可能隨之下修。然而，大摩報告仍看好超大型資料中心雲端業者成為新一代的領頭羊，近期科技股的大幅修正，很可能是市場主導權正轉移至其他板塊的早期訊號，大摩轉而看好超大型資料中心巨頭。摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 在報告中指出，包含Google、微軟、亞馬遜等雲端業者本身的商業基礎紮實，不完全依賴 AI 資本支出敘事驅動，且這些大型雲端業者在AI 代理應用開發與落地具備領先地位，價值被市場低估；此外，他在報告中也點名民生消費品、交通運輸、銀行及生技類股為潛在的受惠族群。