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截至7月7日下午2時，食藥署提到，下架及自主揭露產品資訊：

中聯大豆沙拉油及其分裝品：18項產品30個批號，已回收共43.278噸。 原型油（如調和油）：計12項產品，已完成預防性下架。 大豆沙拉油含量20%以上產品：計45項，已完成預防性下架。 其他（未達20%產品）由業者自主揭露產品資訊：計175項。

中聯大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘超標，食藥署也要求限期含問題油比例20%以上的加工產品、也就是第二層產品，於6日晚間12點前完成下架。而食藥署今（7）日傍晚召開記者會，公布總計360家業者、232項產品明細。食藥署表示，針對中聯油脂股份有限公司供應部分大豆沙拉油檢出苯(a)駢芘（Benzo(a)pyrene，BaP）不符合規定一案，目前已掌握331家、追蹤中29家、總計232項產品明細，包括產品名稱、有效日期或保存期限及其他可供辨識資訊，供消費者查詢。食藥署署長姜至剛指出，下游業者330家的產品，總計17項油品，有26家為餐飲用、15家為加工用、2家為飼料、71家調查中。另外，下游業者30家的產品，散裝一級黃豆油有3家為餐飲用，5家為原型油，15家為加工用，3家為飼料，4家調查中。食藥署表示，此次公布產品涵蓋食用油品、沙拉醬、調味醬、烘焙用餡料、即食食品、風味調味醬等產品，均依各地方政府衛生局查核結果及食品業者提供資料彙整，並公開產品名稱及有效日期或保存期限等資訊，協助消費者快速辨識受影響產品。