喜歡BL（Boy's Love）的粉絲不要錯過！在X（原 Twitter）上引發超過百萬曝光討論的話題BL漫畫《請於空白處作答。》，台灣角川正式宣布，將在台灣推出首刷特裝版，即日起到7月29日開放預購，預計在9月24日出版、9月下旬陸續出貨。
好奇心轉變成填補空白的戀愛 首刷特典預購中
《請於空白處作答。》故事描述個性溫柔又有點天然的白崎，受到女同學拜託，請他去確認神秘的黑川同學是否已有交往對象，白崎卻意外發現他脖子上出現吻痕！這場開球於好奇心的刺探，意外打破2人平行線，逐漸填補彼此內心空白的戀愛，也悄然展開。本作將於9月推出首刷特裝版，收錄多款珍藏特典，並於即日起於各大通路開放事前預購。
本次《請於空白處作答。》首刷特裝版內容包括：本集漫畫 with 首刷特裝獨家書衣、本篇之外日常可愛內容的「漫畫書卡2張」、以珠光材質呈現精美插畫的「光影流彩◆珠光典藏卡2張」，首刷特裝版即日起於台灣角川官網、全台指定通路進行事前預購，開放到7月29日23：39為止。
《請於空白處作答。》首刷特裝版相關資訊
定價：310元
首刷特裝版內容：
本集漫畫with首刷特裝獨家書衣
本篇之外◆漫畫書卡*2（尺寸：L14.5cm╳W10.5cm）
光影流彩◆珠光典藏卡*2（尺寸：L17cm╳W11cm）
預購時間：即日起到7月29日23：59為止開放預購
預購出貨：預計2026年9月下旬陸續出貨（以各店家實際出貨時間為準）。
網路書店預購：博客來網路書店、金石堂網路書店、誠品線上、墊腳石網路書店、台灣角川官網
實體書店預購：https://kadokawa.io/PN4vx
實際店家名單、預購出貨時間及方式，請以店家公告為準。
《請於空白處作答。》相關資訊
作者：新本浦子
定價：150元
預定出版日期：2026年9月24日
年齡分級：限制級
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《請於空白處作答。》故事描述個性溫柔又有點天然的白崎，受到女同學拜託，請他去確認神秘的黑川同學是否已有交往對象，白崎卻意外發現他脖子上出現吻痕！這場開球於好奇心的刺探，意外打破2人平行線，逐漸填補彼此內心空白的戀愛，也悄然展開。本作將於9月推出首刷特裝版，收錄多款珍藏特典，並於即日起於各大通路開放事前預購。
本次《請於空白處作答。》首刷特裝版內容包括：本集漫畫 with 首刷特裝獨家書衣、本篇之外日常可愛內容的「漫畫書卡2張」、以珠光材質呈現精美插畫的「光影流彩◆珠光典藏卡2張」，首刷特裝版即日起於台灣角川官網、全台指定通路進行事前預購，開放到7月29日23：39為止。
定價：310元
首刷特裝版內容：
本集漫畫with首刷特裝獨家書衣
本篇之外◆漫畫書卡*2（尺寸：L14.5cm╳W10.5cm）
光影流彩◆珠光典藏卡*2（尺寸：L17cm╳W11cm）
預購時間：即日起到7月29日23：59為止開放預購
預購出貨：預計2026年9月下旬陸續出貨（以各店家實際出貨時間為準）。
網路書店預購：博客來網路書店、金石堂網路書店、誠品線上、墊腳石網路書店、台灣角川官網
實體書店預購：https://kadokawa.io/PN4vx
實際店家名單、預購出貨時間及方式，請以店家公告為準。
作者：新本浦子
定價：150元
預定出版日期：2026年9月24日
年齡分級：限制級