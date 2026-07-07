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▲紐約街頭獵奇景象（圖／截自Instagram@sabinetautou）

紐約街頭近日出現一幕令人瞠目結舌的畫面！在氣溫逼近攝氏38度的酷熱高溫下，一名從事戀物癖與支配／臣服（BDSM）表演工作的女性，竟將一名男性全身層層纏繞塑膠膜後，直接固定在路燈柱上，接著當眾將數公升牛奶從對方頭頂淋下，整段過程吸引大批路人駐足圍觀拍照，影片更在社群平台上瞬間瘋傳，引發熱議。有網友直呼看不懂，也有人認為這是另類的人體藝術表演，正反意見兩極。根據《紐約郵報》報導，這起街頭事件發生在紐約市諾利塔（Nolita）一帶的斯普林街（Spring Street）與莫特街（Mott Street）路口。從事戀物癖專業表演工作的薩賓・塔圖（Sabine Tautou），當天選擇將熱鬧街頭當成拍攝場景，安排一名特地從馬里蘭州遠道而來的男性合作對象，共同演出「木乃伊化」橋段。塔圖透露，這名男子是完全自願參與整場拍攝，且整天演出酬勞高達1萬美元（約新台幣32.6萬元），出手相當闊綽。報導指出，這名自願受罰的男子在眾目睽睽之下，當場脫到只剩內褲與襪子。身材嬌小的塔圖隨即拿出數十公尺長的透明塑膠膜，將男子從頭到腳整個纏繞固定在路燈柱上，全身包得密不透風，僅在臉部留出一個小孔供他呼吸，畫面看起來相當驚悚。塔圖當天身穿幾乎遮不住身體的比基尼上衣搭配極短熱褲，頂著近40度的烈日高溫踩上板凳，將整整7.57公升的鮮奶，直接從男子早已冒著熱氣的頭頂緩緩灌下，完成這場長達15分鐘的「高溫牛奶浴」表演，整個過程相當獵奇。