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國內爆發重大食安風暴，1300噸含一級致癌物苯駢芘超標的大豆沙拉油，流向全台300多家業者。國民黨團今（7）日召開記者會，整理致癌油事件時序，並提出三項要求，立即擴大全國專案抽驗；完整公開所有受影響廠商、品牌、產品、批號與流向，每日更新、一次公開；行政院長卓榮泰應負起政治責任。書記長林沛祥表示，毒油事件持續延燒，衛福部食藥署6日上午公布257家受污染廠商，下午就暴增至360家。民眾打開電視看到處處受致癌油汙染的食品，走進廚房看到不知還能不能使用的食用油，再走進超市，看到一排又一排被下架的商品。民眾要問政府，「到底還有什麼食品可以放心吃？」林沛祥指出，「苯駢芘」最需擔心兩類族群，一是孩童，二是長輩。孩童器官仍在發育，根本不能讓孩童接觸致癌物；若連學校營養午餐用油都讓家長擔心，教育部還睡得著嗎？長輩多有慢性病，肝腎代謝能力下降，若老人共餐、長照機構、醫療院所油品出問題，恐造成無可挽回傷害。林沛祥質疑，民眾最擔心的是致癌油到底吃了多久？孩子、長輩吃了多少？然而今天揪出致癌油的不是政府，而是下游廠商再三檢驗才發現，人民根本無法接受。中聯油脂4月初製造出致癌油，民眾直到端午節後兩周才知道有問題，等於在毫不知情下，足足吃了將近90天超標致癌物產品。他痛批，這就是民進黨號稱的「食安五環」？這個斷裂的五環，自主管理沒守住、驗證制度沒攔住、政府抽驗沒驗出、流向一路擴散，最後竟靠民間抓問題。簡言之，就是把關失靈、監督失敗、預警落空、應變慢半拍。林沛祥表示，2014年黑心油事件時，衛福部天天公布問題品牌、產品及流向，衛福部長也請辭下台並推動修法。反觀今天衛福部，有專區、有網站、有新聞稿，但民眾還是想知道「到底能不能吃？」甚至還得自己上網查、對批號、找流向。若政府只查中聯油，那只是「抽籤驗油」，不是風險管理；現在受影響業者360家，明天是不是又多100家？這不是資訊公開，這是擠牙膏式公布，人民對政府的信任也一點一滴被擠掉。林沛祥強調，政治可以有顏色，食安不能。人民不是白老鼠，政府也不是實驗室。油品壞了，可以換；制度爛了，可以改；但良心沒了，人民就不再相信政府。食安沒有彩排，人民健康不能重來。首席副書記長許宇甄表示，食用毒油風暴從6月30日爆發至今已過一週，賴清德總統直到昨天才出來講一句不痛不癢的空話，說什麼「該停產就停產、該下架就下架」。難道賴清德不知道這批有毒的油，已經在台灣人的肚子裡流通90天？面對重大食安事件，整個賴政府反應慢半拍、荒腔走板，最該被立刻下架的，就是這群麻木不仁、嚴重失職的民進黨官員。許宇甄指出，4月4日中聯油脂生產問題油，4月13日自主檢驗竟寫著「合格」，代表業者自主把關完全是一場大騙局。直到6月11日下游南僑檢驗發現不合格，政府各部門竟然「毫無所悉」，致命毒油訊息被鎖在供應鏈內部，政府完全在狀況外。6月16日、25日中聯兩度送驗都顯示超標，卻隱匿不報；6月29日第三方檢驗確認苯駢芘達每公斤8.1微克，是法定上限4倍，中聯直到6月30日才通報食藥署，從知道異常到通報已拖延19天。許宇甄批評，7月3日起流向名單大爆炸，受波及業者從224家暴增到291家，包含知名飯店、餐飲業、食品大廠，甚至連軍隊與校園供膳系統都被波及。食藥署一開始還稱再製的「第二層食品」不必下架，遭輿論批評才急轉彎，要求調和油及含問題油超過2成產品預防性下架。她質問，這個「2成」門檻的科學依據在哪裡？難道孩子健康可以用過時舊標準打發嗎？許宇甄再轟，當全台陷入食安恐慌，民進黨官員在做什麼？賴清德7月1日宣布「全面啟動選戰模式」，人民擔心食安，他在擔心2026選票；7月3日食安風暴燒得最烈時，賴清德跑去逛寵物展，還試吃狗狗雞肉條大讚「好吃」。請問賴清德，當台灣人民都在吃致癌毒油，你居然還有心情去吃狗食、讚美狗食？許宇甄表示，衛福部長石崇良被爆原訂前往新竹替民進黨市長參選人站台輔選，卓榮泰也對重大致癌油事件隻字未提。民進黨政府自己食安把關失靈，總統忙選戰、部長忙輔選，出事還想怪在野黨，這就是賴政府的擔當？一個連食安都守不住、只會政治算計、忙著輔選的政府，已經失去人民信任。下架食用毒油只是基本，下架這群失職、心中只有選舉的民進黨官員，才是台灣人民真正訴求。副書記長翁曉玲表示，食安風暴接二連三，看盡民進黨政府治理失靈、管理失靈，人民食不安心。1300公噸毒油到底流向何處？難道只有360家業者受波及？衛福部至今沒有完整清楚資訊，這不是行政怠惰，什麼是行政怠惰？翁曉玲指出，賴清德說「該停產就停產、該下架就下架、該究責就究責」，但這些不早在第一時間發現致癌油時就該做嗎？截至目前，衛福部、食藥署有官員出來承擔責任嗎？她呼籲衛福部公開資訊，追查1300噸問題油全數流向，建立查詢平台、強化源頭抽驗；檢調也應主動偵查毒油案是否觸犯《食安法》，不能只以行政處罰處理。