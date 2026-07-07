受到巴威颱風影響，台語歌后張秀卿原訂7月11日在大臺南會展中心舉行「辣妹駕到2」，今（7）日緊急宣布演唱會延期， 官方也公告「如因延期欲申請退票者，請於2026年7月31日前完成退票手續。」對此張秀卿也回應：「期待了很久的心情，這真的很難抉擇，但心繫著每一位粉絲的安全，希望每位粉絲的光臨都是安全無憂的。」
巴威颱風攪局 張秀卿演唱會宣布延期
張秀卿原本將於7月11日在大臺南會展中心舉行「辣妹駕到2」演唱會，不僅準備多首金曲，還找來李子森、張芸京擔任嘉賓，日前張秀卿彩排時更預告：「這次的組合真的太新鮮、太有趣了！」然而，受到巴威颱風影響，今張秀卿透過粉絲團發布延期公告，「為確保所有觀眾、演出人員及工作團隊安全，張秀卿『辣妹駕到2』巡迴演唱會演出將延期辦理敬請見諒。」確切日期將另行公告，如因延期欲申請退票者，可於2026年7月31日前完成退票手續。
演唱會緊急喊卡 張秀卿發聲：很快會相聚的
準備已久的演唱會宣布延期，張秀卿表示：「這真的很難抉擇，但心繫著每一位粉絲的安全，希望每位粉絲的光臨都是安全無憂的，因此最後決定還是延期再辦，我與大家的約定一定很快就會相聚的，敬祝大家平安。」根據官方公告的退票辦法，未取票者，可至Ticket Plus遠大售票系統下載及填寫退票申請表，將全額刷退至原購票之信用卡。已取票者，則須備妥「演唱會票券正本」、「退票申請表」並以掛號方式，郵寄至票券公司，退款作業將會於20個工作日內完成退款流程。
強烈颱風巴威持續朝台灣方向接近，目前距離台灣約2100至2000公里，雖因乾空氣、垂直風切及眼牆置換影響，強度略有減弱，但仍維持強颱等級。氣象粉專「台灣颱風論壇」也分析，若目前路徑維持不變，暴風圈最快周五傍晚開始籠罩北部、東部、中部及南部內陸，周六晚間逐步遠離。
張秀卿演唱會退票辦法：遠大售票系統
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張秀卿原本將於7月11日在大臺南會展中心舉行「辣妹駕到2」演唱會，不僅準備多首金曲，還找來李子森、張芸京擔任嘉賓，日前張秀卿彩排時更預告：「這次的組合真的太新鮮、太有趣了！」然而，受到巴威颱風影響，今張秀卿透過粉絲團發布延期公告，「為確保所有觀眾、演出人員及工作團隊安全，張秀卿『辣妹駕到2』巡迴演唱會演出將延期辦理敬請見諒。」確切日期將另行公告，如因延期欲申請退票者，可於2026年7月31日前完成退票手續。
演唱會緊急喊卡 張秀卿發聲：很快會相聚的
準備已久的演唱會宣布延期，張秀卿表示：「這真的很難抉擇，但心繫著每一位粉絲的安全，希望每位粉絲的光臨都是安全無憂的，因此最後決定還是延期再辦，我與大家的約定一定很快就會相聚的，敬祝大家平安。」根據官方公告的退票辦法，未取票者，可至Ticket Plus遠大售票系統下載及填寫退票申請表，將全額刷退至原購票之信用卡。已取票者，則須備妥「演唱會票券正本」、「退票申請表」並以掛號方式，郵寄至票券公司，退款作業將會於20個工作日內完成退款流程。
張秀卿演唱會退票辦法：遠大售票系統